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Menace directe pour Bellingham : la guerre pour un poste unique s'enflamme à Madrid

J. Bellingham
A. Guler
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Angleterre
Turquie
Portugal

Que se passe-t-il dans la tête de Mourinho ?

Le Real Madrid semble se diriger vers l'une des concurrences internes les plus intenses de la saison, le poste de meneur de jeu dans le onze de José Mourinho ne pouvant accueillir qu'un seul homme, entre le Turc Arda Güler et l'Anglais Jude Bellingham.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le technicien portugais s'appuie, conformément à ses nouvelles idées, sur un duo au poste de milieu offensif derrière Kylian Mbappé, comme trait d'union principal entre le milieu de terrain et l'attaque, un rôle qui semblait au départ presque à coup sûr réservé à Bellingham.

Mais l'équation s'est complètement renversée durant la préparation de la nouvelle saison. Tandis que Bellingham a pris du retard pour rejoindre les entraînements après sa participation à la Coupe du monde, Arda Güler a saisi l'occasion à la perfection et a volé la vedette comme l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe lors des matches de préparation.

Mourinho a d'abord essayé la star turque comme milieu de terrain, avant de le positionner au poste de milieu offensif, où il a brillé de façon remarquable et affiché un niveau qui a dépassé toutes les attentes, ce qui le place actuellement en tête.

Selon les derniers indices, Güler a l'avantage pour être titulaire au détriment de Bellingham lors du match d'ouverture du Real Madrid en championnat face à l'Espanyol le 22 août, l'Anglais étant désormais appelé à fournir un effort redoublé s'il veut retrouver sa place et arracher le poste au Turc étincelant.

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