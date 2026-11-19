Banega confirme qu’il raccroche les crampons

Le milieu de terrain expérimenté a décidé de mettre un terme à une brillante carrière qui s’est étendue sur près de deux décennies et plusieurs continents. « C’est confirmé à 100 %, je prends ma retraite. J’avais dit que j’en étais sûr à 80 %, mais aujourd’hui, en jouant, je me suis dit : ça suffit, ce n’est plus pour moi, je dois faire autre chose », a expliqué Banega lors d’un entretien émouvant accordé à ESPN.

Le joueur de 38 ans a laissé entendre que sa condition physique et son envie de voir de jeunes talents s’épanouir avaient pesé dans sa décision. « Je suis pratiquement vieux, j’en ai déjà beaucoup trop profité. Je ne veux prendre la place des jeunes prometteurs dans aucun club », a-t-il ajouté.

La dernière apparition de Banega en tant que professionnel remonte à mai, avec Defensa y Justicia face à Gimnasia Mendoza. Elle a marqué la fin d’un long parcours commencé à Newell's Old Boys et à Boca Juniors.

Banega a reconnu être prêt à entamer une nouvelle étape de sa vie loin des terrains, affirmant que c’était désormais à son tour de regarder le football sous un autre angle.

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Pas de retrouvailles avec Messi à l’Inter Miami

conclusion et que même les liens personnels les plus forts ne suffiraient pas à le ramener aux exigences du football professionnel. Il se concentre entièrement sur sa vie après le football, plutôt que de chercher un dernier contrat lucratif ou une sortie remarquée dans un championnat en plein essor.

La décision du milieu de terrain lui permet de partir selon ses propres conditions, plutôt que de laisser sa carrière s’éteindre progressivement. En écartant aussi catégoriquement l’Inter Miami, il affiche une détermination que peu de joueurs ont montrée face à la perspective de jouer avec Messi. Banega va désormais se consacrer à des projets personnels, même s’il a déjà indiqué ne pas envisager, dans l’immédiat, de devenir entraîneur ou agent de joueurs.

Un palmarès européen et international remarquable

Banega laisse derrière lui un palmarès que la plupart des joueurs pourraient lui envier, marqué notamment par ses nombreux succès en Espagne. On se souviendra surtout de ses deux passages à Séville, où il est devenu une figure emblématique du milieu de terrain du club.

Lors de son passage au Ramon Sanchez-Pizjuan, il a joué un rôle essentiel dans l’équipe qui a remporté trois Ligues Europa. Ses prestations lors de ces finales ont souvent pesé sur l’issue des rencontres, asseyant sa réputation de joueur des grands rendez-vous sur la scène européenne.

Son parcours l’a également conduit à Valence, où il a remporté une Coupe du Roi, ainsi qu’à l’Atlético de Madrid et à l’Inter Milan. Outre ses succès avec les équipes premières, Banega a été un membre clé de la génération dorée qui a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2007 et décroché l’or olympique à Pékin en 2008.