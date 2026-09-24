Publiquement, on a peu, voire pas du tout, parlé d’Aaron Anselmino ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour comprendre la situation du défenseur central, prêté la saison passée par Chelsea à Borussia Dortmund, soudainement rappelé en hiver puis immédiatement envoyé en prêt au club partenaire des Blues, le Racing Strasbourg, il faut lire un peu entre les lignes.

Qu’il ait dû, à son grand regret, plier bagage au BVB contre sa volonté est connu, et cela a été largement documenté par une vidéo du club de Westphalie dans laquelle Anselmino a versé des larmes au moment de dire au revoir à ses coéquipiers. Son passage en France a finalement tourné au désastre, qu’Anselmino aimerait sans doute effacer de sa mémoire.

Il n’est donc pas surprenant que son profil Instagram soit resté sans publication pendant 241 jours et qu’on n’y trouve pas une seule photo de son passage à Strasbourg. Car c’est là qu’a culminé ce qui suit Anselmino comme un fil rouge depuis son arrivée en Europe, depuis qu’il a rejoint définitivement Chelsea en janvier 2025 pour une indemnité de transfert de 16,5 millions d’euros : il était blessé.

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Combien de fois Aaron Anselmino a-t-il joué pour le Racing Strasbourg ?

Anselmino a joué 15 minutes pour le Racing, réparties sur trois matches. Dans deux d’entre eux, il est entré à la 90e minute puis à la huitième minute du temps additionnel. Au total, il a manqué pas moins de 20 matches du club alsacien en raison d’une béquille et de deux blessures à la cuisse. Anselmino s’est à chaque fois retrouvé indisponible peu après avoir été sur le terrain.

C’était déjà le cas au BVB. À l’époque, Anselmino avait signé des débuts très corrects, avant de manquer plusieurs semaines. Les ischio-jambiers lui posent depuis toujours d’énormes problèmes. Désormais, le joueur de 21 ans a cumulé sept périodes d’indisponibilité depuis qu’il a quitté son Argentine natale, avec des absences allant de deux semaines et demie à environ trois mois.

Pour son développement en tant que jeune talent sur un continent qu’il ne connaissait pas, lui qui a déjà dû découvrir en quelques mois trois nouveaux lieux de vie, cultures et fonctionnements internes de club, c’est évidemment un poison absolu. Ses chiffres le reflètent d’ailleurs : depuis janvier 2025, Anselmino a disputé 14 matches chez les professionnels, pour un total de 603 minutes jouées. 97 % d’entre elles ont été accumulées à Dortmund.

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Aaron Anselmino à nouveau blessé actuellement à Chelsea

Et où en est Anselmino actuellement ? Eh bien, devinez quoi : il est blessé et écarté ! Ou écarté parce qu’il était blessé ? On ne le sait pas exactement, comme indiqué au premier paragraphe de cet article.

Compte tenu de l’énorme concurrence chez les Londoniens, qui tentent de toute façon un nouveau départ sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso et ont étayé ce projet avec des dépenses de transfert d’un peu plus de 400 millions d’euros pour dix joueurs, Anselmino apparaissait sans surprise comme un candidat au départ. Sous quelque forme que ce soit.

Mais au vu de sa disponibilité et de sa fiabilité extrêmement faibles, les prétendants ne se sont évidemment pas bousculés. Les clubs qui envisageaient au moins l’idée de son recrutement ont finalement eu la confirmation de leurs doutes le 9 août.

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Aaron Anselmino n’a pas encore joué la moindre seconde pour Chelsea

Après avoir tout de même reçu de la part d’Alonso 63 minutes lors de la tournée asiatique des Blues en trois rencontres (contre Tottenham, la Juventus et Milan), en sortant du banc à chaque fois à la place de Jorrel Hato, Anselmino figurait ce jour-là dans le onze de départ. L’adversaire, lors de l’avant-dernier match de préparation, était le club malaisien Johor Darul Ta'zim FC.

L’Argentin a tenu 29 minutes. Puis la musculature de la cuisse s’est rappelée à lui. Anselmino a quitté le terrain en larmes.

Et c’est là, loin des terrains, qu’il est resté depuis. Le 27 août, Anselmino figurait bien dans le groupe pour le match d’EFL Cup contre Luton Town, mais il est resté simple spectateur pendant 90 minutes. Lors de tous les autres matches, il a dû prendre place en tribunes.

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Aaron Anselmino absent de la photo d’équipe de Chelsea

Récemment, le 12 septembre, Alonso a enfin mentionné publiquement Anselmino, mais comme l’un des trois joueurs absents pour le duel de championnat contre Hull City. Tout porte donc à croire qu’Anselmino s’est de nouveau blessé depuis sa présence sur le banc contre Luton. Quatre jours plus tard, c’était le moment de la photo officielle de l’équipe. Anselmino n’y apparaît pas.

Ce que l’avenir immédiat réserve à l’ancien joueur de Dortmund, il le connaît déjà très bien : se remettre en forme, accumuler les séances d’entraînement, idéalement obtenir ses premières brèves apparitions et enfin rester stable. Ce n’est qu’à ces conditions qu’Anselmino aura une chance de partir en prêt cet hiver.

Cela semble être le scénario le plus probable pour lui, lui que les derniers mois ont assurément beaucoup frustré et agacé. Peut-être aussi au vu du début de saison de Chelsea : avec 15 buts encaissés en sept matches officiels (quatre victoires, un nul, deux défaites), l’équipe d’Alonso, qui dirige la pire défense de Premier League, encaisse en moyenne plus de deux buts par match.

Aaron Anselmino : statistiques en football professionnel