Mbemba, personne ne fait mieux en Europe !

Buteur face à Tottenham en toute fin de première période, Chancel Mbemba réalise une performance inédite cette saison en Ligue des Champions.

Chancel Mbemba héroïque ! Au terme d’une première mi-temps de haute volée et globalement maîtrisée par l’Olympique de Marseille, le défenseur congolais a permis aux siens de prendre l’avantage en toute fin de première période d’une tête magnifique sur un centre de Jordan Veretout, qualifiant provisoirement les Phocéens en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Mbemba, défenseur le plus prolifique dans la compétition

Ce but, le deuxième de l’ancien défenseur de Porto dans la compétition reine cette saison, fait de lui le défenseur le plus décisif en C1. Avec deux buts (contre le Sporting et Tottenham) et une passe décisive (contre l’Eintracht Francfort), il fait mieux que tous les défenseur sen Ligue des Champions 2022-2023, une belle récompense pour ses excellents débuts sous ses nouvelles couleurs.

Il reste maintenant 45 minutes aux hommes d’Igor Tudor pour conserver ce résultat de 1-0 ou même d’aggraver le score, et ainsi rejoindre les huitièmes de finale pour la première fois depuis la saison 2011-2012.