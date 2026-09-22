Kylian Mbappé a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe du monde, en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, un exploit que la star française elle-même a décrit comme dépassant toutes ses attentes.

L'attaquant de l'équipe de France, âgé de 27 ans, possède un bilan exceptionnel dans le tournoi, ayant inscrit 22 buts en 22 matchs disputés en Coupe du monde, confirmant ainsi sa place parmi les plus grandes stars de l'histoire de la compétition.

L'histoire de Mbappé avec les records a commencé dès sa première participation au Mondial 2018, lorsqu'il a attiré tous les regards en marquant lors de la finale face à la Croatie alors qu'il avait dix-neuf ans, rééditant ainsi l'exploit de la légende brésilienne Pelé, qui avait marqué en finale de la Coupe du monde au même âge.

Depuis, le capitaine de l'équipe de France a continué à battre les records et à dépasser des noms historiques dans la liste des buteurs de la Coupe du monde, avant d'atteindre le sommet et de surpasser l'Argentin Lionel Messi, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Mbappé s'est exprimé sur l'ampleur de cet exploit dans des déclarations au réseau « The Athletic », affirmant qu'il avait toujours rêvé de battre des records, mais qu'il n'avait jamais imaginé atteindre un tel exploit à cet âge.

Mbappé a déclaré : « J'ai toujours voulu battre des records et faire en sorte que les gens se souviennent de mon nom, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à l'âge de 27 ans. »

Il a ajouté : « La Coupe du monde est le tournoi des plus grandes stars et des plus grands joueurs de l'histoire du football. Je rêvais de participer à ce tournoi, je ne rêvais même pas de le remporter, seulement d'y participer. »

La star du Real Madrid a conclu ses propos en disant : « C'est donc totalement fou que ce soit moi le détenteur de ce record. Surtout quand on sait que le joueur qui m'a précédé était Lionel Messi… Oui, c'est quelque chose d'historique. »

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