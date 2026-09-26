Le Real Madrid a obtenu des précisions sur la blessure de Kylian Mbappé. La star française de l’attaque souffre d’un étirement de la capsule postérieure du genou gauche et devrait être indisponible pendant deux semaines.

Le géant espagnol a désormais confirmé officiellement le diagnostic. Les dégâts sont donc nettement moins importants que ne le laissaient craindre les premiers échos, qui envisageaient une absence plus longue.

Mbappé s’est blessé lors du match de Ligue des nations entre la France et la Turquie. L’attaquant a inscrit l’unique but de la rencontre, mais il s’est blessé au genou sur cette action. Notamment parce qu’il n’y a pas eu de contact avec un adversaire, une blessure sérieuse était redoutée.

La superstar du Real Madrid a d’abord tenté de poursuivre la rencontre. Cinq minutes plus tard, cela s’est avéré impossible et il a été remplacé par Désiré Doué.

Après la rencontre, le sélectionneur Zinédine Zidane avait déjà indiqué que Mbappé quitterait le rassemblement des Bleus. « Il ne va pas bien. Nous n’allons prendre aucun risque. Il s’est blessé au genou en frappant le ballon et la situation ne semble pas suffisamment bonne pour continuer. »

Mbappé manquera donc les matches internationaux restants de la France durant cette trêve. L’attaquant ne jouera pas les rencontres de Ligue des nations contre la Belgique et sera également absent face à l’Italie.

Pour le Real Madrid, le diagnostic définitif sera toutefois un immense soulagement. Dès lors, la participation de Mbappé au Clasico contre le FC Barcelone, le 25 octobre, ne semble plus être menacée.