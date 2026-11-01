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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Mbappé envoie un message laconique : que prépare la star du Real Madrid ?

Kylian Mbappé
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Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a adressé un message fort à ses concurrents en Liga, après avoir continué d'écrire l'histoire sous le maillot de la Maison Blanche, en réalisant un nouvel exploit exceptionnel lors de la victoire face au Racing Santander sur le score de trois buts à zéro, dans la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade El Sardinero, dans le cadre des compétitions de la Liga.

Mbappé a poursuivi son parcours offensif remarquable, après avoir réussi à secouer les filets du Racing Santander en inscrivant le premier but du Real Madrid, préservant ainsi son chiffre exceptionnel : avoir marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Liga.

Avec ce but, la star française a maintenu son parcours parfait, avec un taux de réussite de 100 % face à ses adversaires en Liga, après s'être rapproché de cet exploit un peu plus tôt, à la suite de ses buts inscrits contre Malaga et Elche.

Mbappé a porté son total à 68 buts sous le maillot du Real Madrid en Liga, en seulement 76 matchs, confirmant ainsi son immense impact offensif avec les Merengues.

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04 nov. 2026

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Après la rencontre, la star française a tenu à adresser un message bref sur son compte officiel sur la plateforme « Instagram », où il a écrit : « Nous avons pris beaucoup de plaisir. Nous devons continuer à travailler. »

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