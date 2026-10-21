Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Mbappé égale Zidane et s'approche du record de Benzema

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Kylian Mbappé
Z. Zidane
K. Benzema
Espagne
Allemagne
France

Mbappé a marqué et délivré une passe décisive face à Leipzig

La star française Kylian Mbappé s'est rapprochée d'égaler son compatriote Karim Benzema au classement des joueurs français ayant délivré le plus de passes décisives dans l'histoire de la Ligue des champions.

Mbappé a offert le deuxième but à son coéquipier turc, Arda Güler, d'une passe de la tête précise, avant d'inscrire lui-même le troisième but du Real Madrid lors de la victoire face à Leipzig sur le score de 4-1, ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de la compétition continentale.

À lire aussi

Cartons rouges et minutes en infériorité numérique : un écart considérable entre le Real Madrid et le Barça

Un ancien international français : Mbappé n'a pas atteint le niveau de Messi et Cristiano, et le joueur du Barça est le meilleur à son poste

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

25 oct. 2026

RMA

RMA

Selon le réseau de statistiques « Opta », Mbappé porte son total à 26 passes décisives dans l'histoire de la Ligue des champions, se hissant à la deuxième place parmi les joueurs français, à égalité avec son sélectionneur en équipe de France, Zinédine Zidane, et à une seule passe décisive de Benzema, détenteur du record avec 27 passes.

Le classement comprend également Thierry Henry, ancienne star d'Arsenal et du Barça, qui occupe la quatrième place avec 25 passes décisives.

Avec sa victoire du jour, le club merengue porte son total à 9 points et occupe la quatrième place au classement de la Ligue des champions, à la différence de buts du Paris Saint-Germain, leader, tandis que Leipzig reste bloqué à 3 points, à la 29e place.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google