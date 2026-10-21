Mbappé égale Zidane et s'approche du record de Benzema

La star française Kylian Mbappé s'est rapprochée d'égaler son compatriote Karim Benzema au classement des joueurs français ayant délivré le plus de passes décisives dans l'histoire de la Ligue des champions.

Mbappé a offert le deuxième but à son coéquipier turc, Arda Güler, d'une passe de la tête précise, avant d'inscrire lui-même le troisième but du Real Madrid lors de la victoire face à Leipzig sur le score de 4-1, ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de la compétition continentale.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », Mbappé porte son total à 26 passes décisives dans l'histoire de la Ligue des champions, se hissant à la deuxième place parmi les joueurs français, à égalité avec son sélectionneur en équipe de France, Zinédine Zidane, et à une seule passe décisive de Benzema, détenteur du record avec 27 passes.

Le classement comprend également Thierry Henry, ancienne star d'Arsenal et du Barça, qui occupe la quatrième place avec 25 passes décisives.

Avec sa victoire du jour, le club merengue porte son total à 9 points et occupe la quatrième place au classement de la Ligue des champions, à la différence de buts du Paris Saint-Germain, leader, tandis que Leipzig reste bloqué à 3 points, à la 29e place.



