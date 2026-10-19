Mbappé écrase ses concurrents et remporte un prix prestigieux, devançant Yamal et Kane

À quelques jours de la cérémonie très attendue du Ballon d'Or 2026, le lauréat d'une autre grande distinction a été dévoilé.

Le prestigieux « Onze d'Or », décerné chaque année par le magazine Onze Mondial et pilier du monde du football depuis cinquante ans, a révélé son vainqueur.

Historiquement, cette récompense a été remportée par des légendes du jeu telles que Michel Platini, Diego Maradona, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le site « Foot Mercato » indique que ce prestigieux trophée se distingue par le pouvoir absolu qu'il confère aux supporters, le vainqueur étant choisi exclusivement par le vote du public à travers le monde.

Pour l'édition 2026, les votants ont fait un choix clair et sans équivoque : Kylian Mbappé (27 ans) rafle le trophée et s'installe sur le trône ! Le capitaine de l'équipe de France, devenu récemment le nouveau visage publicitaire de la marque suisse « On » et auteur d'un superbe but contre Séville dimanche soir, a complètement écrasé la concurrence en récoltant 48,2 % des voix, devançant largement João Neves, le joueur du Paris Saint-Germain (11,9 % des voix).

Une victoire écrasante qui lui a permis de devancer de loin le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8 %), et le jeune talent du Barça, Lamine Yamal (9,7 %), ainsi que les attaquants du Bayern Munich, Harry Kane (4,4 %) et Michael Olise (2,9 %).

Avec ce grand succès, l'attaquant français succède à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé, lauréat du trophée l'an dernier, et savoure un début idéal avant l'annonce du vainqueur final du Ballon d'Or.







