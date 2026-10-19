À quelques jours de la cérémonie très attendue de remise du Ballon d'Or 2026, le lauréat d'un autre grand prix vient d'être dévoilé.

Le prestigieux trophée « Onze d'Or », décerné chaque année au meilleur joueur d'Europe par le magazine Onze Mondial et pilier du monde du football depuis cinquante ans, a révélé son vainqueur.

Historiquement, cette récompense a été remportée par des légendes du jeu telles que Michel Platini, Diego Maradona, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que ce prestigieux trophée se distingue par le pouvoir absolu qu'il confère au public, le vainqueur étant choisi exclusivement par le vote des supporters du monde entier.

Pour l'édition 2026, les votants ont fait un choix clair et sans ambiguïté : Kylian Mbappé (27 ans) remporte le trophée et s'installe sur le trône ! Le capitaine de l'équipe de France, devenu récemment le nouveau visage publicitaire de la marque suisse « On » et auteur d'un superbe but contre Séville dimanche soir, a complètement écrasé la concurrence avec 48,2 % des voix, devançant largement le joueur du Paris Saint-Germain João Neves (11,9 % des voix).

Une victoire écrasante qui lui a permis de devancer de loin le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8 %), le jeune talent du Barça, Lamine Yamal (9,7 %), ainsi que les attaquants du Bayern Munich, Harry Kane (4,4 %) et Michael Olise (2,9 %).

Avec cette grande victoire, l'attaquant français succède à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé, lauréat du trophée l'an dernier, et savoure un excellent début avant l'annonce du lauréat final du Ballon d'Or.







