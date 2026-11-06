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Bundesliga
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Mayence 05 - Bayern Munich : tout savoir sur ce match de Bundesliga

Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Présentation complète du match entre Mayence et le Bayern Munich en Bundesliga. Nous faisons le point sur les effectifs, les tactiques, la forme des équipes et bien plus encore.

Avant-match Bundesliga : Mayence face au Bayern Munich

crest
Bundesliga - Journée 9
MEWA Arena

Le Bayern Munich se rend à la MEWA Arena pour affronter Mayence 05, en difficulté en Bundesliga. Le coup d’envoi sera donné à 10 h 30 EST et 14 h 30 GMT.

Mayence, en difficulté, défie le leader Bayern

Mayence a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont trois de ses quatre dernières rencontres de Bundesliga. Sa défaite la plus récente, 4-1 contre Elversberg, le laisse en milieu de tableau avant la réception du champion.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Les matches nuls deviennent-ils un problème pour le Bayern ?

Le Bayern Munich a concédé quatre matches nuls lors de ses huit dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le 2-2 face à Dortmund sera particulièrement frustrant pour les Bavarois : ils ont dominé la rencontre et affiché un total de 4,48 xG, avant d’encaisser l’égalisation de Fabio Silva à la 89e minute. Harry Kane, qui vient de remporter le Ballon d’Or et de signer un nouveau contrat avec le Bayern, mènera l’attaque avec le soutien de Michael Olise, Lennart Karl et Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Mayence n’a pris qu’un point sur 12 possibles à domicile en championnat.
  • Le Bayern sera privé de Luis Diaz et Serge Gnabry, tous deux touchés aux ischio-jambiers, tandis que la participation de Jamal Musiala est incertaine.

Compositions probables

Mayence (352) : Zentner ; Da Costa, Gruber, Potulski ; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer ; Tietz, Becker.

Bayern (4231) : Neuer ; Laimer, Upamecano, Kim, Brown ; Kimmich, Pavlovic ; Olise, Karl, Davies ; Kane.

Actualité des équipes et effectifs

Mayence vs Bayern Munich Équipes probables

3-5-2
Mayence crest
Mayence
M05
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
3-5-2
Mayence

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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