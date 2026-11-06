Avant-match Bundesliga : Mayence face au Bayern Munich

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Le Bayern Munich se rend à la MEWA Arena pour affronter Mayence 05, en difficulté en Bundesliga. Le coup d’envoi sera donné à 10 h 30 EST et 14 h 30 GMT.

Mayence, en difficulté, défie le leader Bayern

Mayence a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont trois de ses quatre dernières rencontres de Bundesliga. Sa défaite la plus récente, 4-1 contre Elversberg, le laisse en milieu de tableau avant la réception du champion.

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Les matches nuls deviennent-ils un problème pour le Bayern ?

Le Bayern Munich a concédé quatre matches nuls lors de ses huit dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le 2-2 face à Dortmund sera particulièrement frustrant pour les Bavarois : ils ont dominé la rencontre et affiché un total de 4,48 xG, avant d’encaisser l’égalisation de Fabio Silva à la 89e minute. Harry Kane, qui vient de remporter le Ballon d’Or et de signer un nouveau contrat avec le Bayern, mènera l’attaque avec le soutien de Michael Olise, Lennart Karl et Alphonso Davies.

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Statistiques clés et blessures

Mayence n’a pris qu’un point sur 12 possibles à domicile en championnat.

Le Bayern sera privé de Luis Diaz et Serge Gnabry, tous deux touchés aux ischio-jambiers, tandis que la participation de Jamal Musiala est incertaine.

Compositions probables

Mayence (352) : Zentner ; Da Costa, Gruber, Potulski ; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer ; Tietz, Becker.

Bayern (4231) : Neuer ; Laimer, Upamecano, Kim, Brown ; Kimmich, Pavlovic ; Olise, Karl, Davies ; Kane.

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