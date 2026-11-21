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Lothar Matthäus, légende du Bayern Munich, s'est dit choqué par les déclarations successives des dirigeants du club au sujet de Jamal Musiala.

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L'ancienne star de l'Allemagne a critiqué le fait que le différend concernant l'avenir et le contrat du joueur soit devenu une affaire publique, appelant les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution loin des médias.

« J'ai été un peu choqué pendant toute cette semaine, a déclaré Matthäus ce samedi, dans des propos relayés par « Sky Sport Allemagne ». Cela a commencé avec Uli Hoeness, puis Jan-Christian Dreesen, et hier, Karl-Heinz Rummenigge a choisi d'employer les termes les plus forts qui soient. »

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Il a ajouté : « J'ai un grand respect pour Karl-Heinz, je le connais depuis plus de 30 ans et c'est une personne formidable, mais il est clair qu'il a choisi ces mots avec beaucoup de soin. »

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La légende du football allemand a poursuivi : « Nous avons salué le Bayern Munich pendant les deux dernières années, en disant que c'était une grande famille dotée d'un fort esprit d'unité et de cohésion. Cela s'est d'ailleurs vérifié, et c'était l'une des raisons de ces résultats. »

Et de s'interroger : « Pourquoi les deux parties ne s'assoient-elles pas tout simplement en privé pour régler la question, au lieu d'en débattre publiquement ? Je parle ici de l'entourage de Jamal Musiala et du Bayern Munich. »

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Il a enchaîné : « Nous n'avons rien entendu du côté de l'entourage de Musiala, ses représentants n'ont mené aucune discussion avec le Bayern Munich jusqu'à présent, et le club n'a pas non plus contacté l'entourage du joueur. »

Insistant sur la nécessité d'établir le contact entre les deux parties au plus vite, il a ajouté : « Je pense qu'il est absolument indispensable que cela se fasse maintenant, avant que cette affaire ne se prolonge dans les jours et les semaines à venir. »

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Pour Matthäus, Musiala est le premier à pâtir de la polémique en cours : « Celui qui souffre le plus de tout cela, c'est Jamal Musiala ! C'est lui qui est sous pression et dont on attend qu'il livre le niveau requis, d'autant plus que l'équipe compte de nombreux blessés. »

Il a conclu par un message direct à la direction du Bayern et à l'entourage du joueur : « Parlez-vous et trouvez une solution ! »

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C'est Uli Hoeness, président d'honneur du club, qui a lancé cette série de déclarations en exprimant des doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son niveau d'antan, alors que le joueur souffre d'un trouble neurologique provoquant de brèves absences, qui peut être contrôlé dans une certaine mesure grâce à des médicaments, selon ce que le joueur avait lui-même annoncé.

Hoeness avait également soulevé la question de l'adéquation entre le niveau attendu du joueur et son salaire élevé, avant que Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern, n'affirme que le club attendrait d'évaluer l'évolution de son état et pourrait ensuite s'asseoir avec sa famille et ses représentants pour en discuter si nécessaire.

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Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général et membre du conseil de surveillance du club, s'est lui aussi joint au débat, estimant que le retour de Musiala à son niveau d'antan n'était pas garanti et que son salaire pourrait être remis en discussion s'il ne retrouvait pas ses capacités habituelles.