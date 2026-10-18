Lothar Matthäus, légende du football allemand, a pris la défense de Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern Munich et de la sélection allemande, face aux critiques dont il a récemment fait l'objet, louant ses qualités de leader et ses capacités techniques, et soulignant son importance pour le club bavarois comme pour la Mannschaft.

Matthäus a déclaré, lors de propos accordés à la chaîne «Sky Sport Allemagne», en présence de Kimmich, au bord du terrain après la large victoire du Bayern contre Leipzig (6-1) samedi dernier en Bundesliga : «C'est (Kimmich) un capitaine exceptionnel, et pas seulement aujourd'hui, mais depuis des années.»

L'ancienne vedette du club bavarois a poursuivi : «Si tu es capitaine au Bayern Munich, tu peux aussi assumer le même rôle avec la sélection nationale. Tout le monde le respecte et le considère comme un modèle.»

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Matthäus a ajouté : «Il (Kimmich) fait la différence dans les moments décisifs, et il apporte à l'équipe de l'énergie, du caractère et de la présence. À cela s'ajoutent des qualités footballistiques exceptionnelles. On ne peut tout simplement pas se passer d'un joueur comme lui.»

Et d'enchaîner : «J'espère que cette polémique prendra enfin fin. Il est capable de diriger et de guider ses équipes, et il entretient une excellente relation avec ses coéquipiers. Il possède tous les atouts pour continuer à assumer ce rôle avec le Bayern Munich et la sélection nationale.»

Kimmich a réagi aux éloges de Matthäus en déclarant : «J'apprécie beaucoup, surtout quand cela vient de toi.»



