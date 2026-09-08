L'Italien Marco Materazzi, légende de l'Inter Milan, a rendu hommage à José Mourinho, évoquant le retour de l'entraîneur portugais au Real Madrid, et a dressé un parallèle frappant entre l'équipe actuelle de l'Inter Milan dirigée par Cristian Chivu et celle qui a remporté le triplé historique en 2010 avec le Special One.

L'ancien défenseur italien a affirmé que l'entraîneur roumain lui rappelait Mourinho à cette époque, car il transmet le même sentiment de confiance dans les moments décisifs.

Materazzi a déclaré, dans un entretien accordé au journal « La Gazzetta dello Sport », en analysant la personnalité des deux entraîneurs : « Pas besoin de paniquer, il faut juste effectuer les bons changements. »

Le champion du monde 2006 avec l'Italie n'a pas été surpris par le retour de Mourinho au Bernabéu. Au contraire, il estime que la relation entre l'entraîneur portugais et Florentino Pérez a été la clé de son retour à la tête du Real Madrid.

Il a expliqué, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « Je connais la relation qui le lie à Florentino, et la grande confiance qu'il accorde à José. Il l'a ramené à la tête du Real Madrid. »

Et selon Materazzi, l'entraîneur portugais continuera à jouer le rôle dans lequel il excelle : « assumer toutes les responsabilités et devenir l'unique leader de l'équipe ».

Au cours de l'entretien, l'ancien défenseur central a fait une déclaration remarquable sur le leadership de Mourinho, affirmant : « Ce qu'il y a de meilleur chez José, c'est que tous ceux qui jouent sous sa direction se sentent comme faisant partie de son équipe, et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour lui sur le terrain. »

Materazzi considère que cette capacité à communiquer avec les joueurs est unique en son genre, et estime qu'elle explique une grande partie du succès de l'entraîneur portugais.

Materazzi a ajouté, en résumé : « Sur le terrain, tu es prêt à donner ta vie pour lui », rappelant également la relation étroite qui les a unis depuis leurs jours de gloire à l'Inter Milan.

Materazzi a également abordé les tensions potentielles dans le vestiaire du Real Madrid, affirmant que Mourinho est un expert dans la gestion des situations délicates.

Et lorsqu'on l'a interrogé sur les rumeurs d'une relation tendue entre Tchouaméni et Valverde, il a répondu avec une confiance totale : « José est capable de les rapprocher, et ils deviendront des amis intimes. »

Avant la confrontation attendue entre le Real Madrid et l'Inter Milan, Materazzi estime que le match se jouera au milieu de terrain, mais il a clairement pointé deux facteurs essentiels qui représentent un danger pour tout adversaire du géant espagnol.

Il a déclaré : « Je le dis franchement, car c'est la vérité : Mbappé, et le stade Santiago Bernabéu. »

Cet avertissement émane de l'expérience de quelqu'un qui connaît bien Mourinho, et qui sait que, lorsque l'entraîneur portugais se sent soutenu et dispose d'une équipe conçue spécialement pour répondre à ses besoins, il a tendance à transformer tout défi en une bataille gagnée.

Materazzi a offert l'un des moments les plus émouvants de l'entretien lorsqu'il a évoqué le départ de Mourinho de l'Inter Milan après avoir remporté le triplé en 2010.

L'ancien défenseur s'est souvenu de l'accolade qui les a réunis au stade Santiago Bernabéu après leur victoire en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, et a reconnu qu'il s'agissait encore d'un souvenir très particulier pour lui.

Au sujet de cette conversation avec Mourinho, il a révélé : « Ce que nous nous sommes dit, à l'exception de la phrase "va te faire foutre, tu vas nous laisser avec Benítez", restera un secret entre nous pour toujours. »

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