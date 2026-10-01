Mastantuono adresse un message voilé au Real Madrid : il a changé ma vie

Dans un message qui n'est peut-être pas anodin, et qui semble s'adresser directement à la direction du Real Madrid, la jeune star argentine Franco Mastantuono a ouvert son cœur après avoir retrouvé son éclat sur les pelouses italiennes, affirmant que son transfert en Serie A avait constitué un véritable tournant dans sa carrière et dans sa vie.

Mastantuono (19 ans) a rejoint les rangs de la Fiorentina sous forme de prêt en provenance du Real Madrid l'été dernier, après une période difficile passée dans la capitale espagnole, pour se retrouver de nouveau dans l'ambiance de Florence et renouer avec le niveau qui a fait de lui l'un des plus grands talents d'Amérique du Sud.

Les déclarations du joueur sont intervenues après la victoire de la sélection argentine face à la Bolivie, et ont été rapportées par le média espagnol « Mundo Deportivo », lorsqu'il s'est arrêté en zone mixte pour s'exprimer devant les journalistes, sans cacher sa joie face à son nouvel environnement.

Mastantuono a déclaré sur un ton empreint de satisfaction : « Je me sens très bien depuis que je suis parti en Italie et que j'ai un peu changé de vie. Je me sens vraiment à l'aise et j'ai beaucoup pris de plaisir », une allusion claire à la différence qu'il a trouvée entre la pression à Madrid et la stabilité en Italie, avant d'ajouter : « Changer d'environnement a été formidable pour moi. »

Au sujet de la sélection, le jeune Argentin a adressé un remerciement particulier à son entraîneur Lionel Scaloni, expliquant : « Scaloni m'accorde une grande liberté de jeu, et je lui en suis reconnaissant », ce qui reflète la confiance qu'il a retrouvée sous le maillot de l'Albiceleste.

Mastantuono, toujours lié par un contrat avec le Real Madrid, n'a pas non plus caché l'ampleur de la douleur qu'il a ressentie après son exclusion de la liste de l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde.

Il a reconnu : « C'est difficile de ne pas être convoqué, mais j'ai toujours encouragé mes coéquipiers et l'Argentine à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont livré une prestation époustouflante lors de la Coupe du monde et ont rendu tous les Argentins fiers. »

Il a conclu ses propos sur une note d'optimisme pour un nouvel avenir : « Une nouvelle étape commence. Je me sens en bonne forme, et une opportunité pourrait se présenter à moi, mais avant tout, je veux travailler avec la sélection nationale. »







