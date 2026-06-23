Martínez motive les « cadors portugais » et explique le choix de titulariser Félix

Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, a justifié les ajustements apportés à son onze de départ pour la rencontre face à l’Ouzbékistan, ce mardi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Cristiano Ronaldo animera l’attaque portugaise, tandis que Bernardo Silva débutera sur le banc, contrairement au match inaugural face à la République démocratique du Congo ; il cède sa place dans le onze à João Félix.

Rubén Dias est également aligné en charnière centrale pour suppléer Tomás Araújo, titulaire face à la RD Congo.

Avant le coup d’envoi, le technicien s’est expliqué auprès de la chaîne Sport TV : « Nous sommes une équipe qui a besoin de contrôler le ballon et d’exploiter les espaces intérieurs. »

Il ajoute : « Il était important d’intégrer un joueur comme Félix au milieu de terrain pour injecter du sang neuf dans le onze. João et Ruben incarnent ce renouveau tout en maintenant notre identité. Aujourd’hui, il faut rester sereins et fiers de porter le maillot de la sélection. »

Concernant la présence de Félix dans le onze de départ, il a déclaré : « Nous allons affronter une défense à cinq, similaire à celle de l’Arménie, et João a déjà su exploiter les espaces contre cette configuration. Il s’est très bien entraîné et fait preuve d’une grande habileté dans les espaces restreints, ce dont nous n’avons pas su tirer parti lors du premier match. Il est important d’exploiter les atouts dont nous disposons dans le vestiaire, et João a montré qu’il était prêt. »

Il a conclu : « Ce sont des joueurs très expérimentés, qui comprennent l’importance de rester concentrés sur notre jeu. Il faut rester nous-mêmes, croire en nos qualités, en nos efforts et être fiers des valeurs du peuple portugais. »