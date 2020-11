Marseille – Alvaro Gonzalez bientôt sélectionné avec la Roja ?

Le défenseur de l'OM n'a jamais porté le maillot de la Roja mais a reçu une pré-convocation en octobre.

Ce mardi, nos confrères du journal L'Equipe consacrent un portrait à Alvaro Gonzalez. Interrogé par le quotidien, son meilleur ami, Alvaro Bosoy, raconte qu'après les incidents avec Neymar lors de PSG-OM, Alvaro Gonzalez a profité de la trêve internationale d'octobre pour aller se reposer en et qu'il a eu droit à une petite surprise de la part de Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja : « Il a reçu une pré-convocation en sélection pour ces rencontres. Un des adjoints de Luis Enrique l'a prévenu. Ce n'est pas le protocole habituel, mais comme il traversait un moment difficile, c'était une manière de le soutenir, de lui dire qu'il était sur la bonne voie. »

Agé de 30 ans, Alvaro Gonzalez ne compte aucune sélection avec la Roja et n'a été international chez les Espoirs qu'à une seule reprise, en 2013. La prochaine trêve internationale aura lieu ce mois-ci, en novembre, et l'Espagne affrontera les , la et l' . Luis Enrique ira-t-il cette fois plus loin qu'une pré-convocation ? Affaire à suivre.