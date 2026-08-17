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Karim Malim

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Marcus Rashford suit-il les traces de Mohamed Salah ?

M. Rashford
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Une offre turque en coulisses

Le flou s'épaissit autour de l'avenir de Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, en cette période de transferts estivale, après que l'international anglais a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone.

Manchester United avait précédemment fait part de sa volonté de vendre Rashford définitivement, mais son salaire élevé, estimé à environ 325 000 livres sterling par semaine, constitue un obstacle à la conclusion d'un accord avec les clubs désireux de le recruter.

Selon le journaliste turc réputé fiable Yagiz Sabuncuoglu, l'un des clubs des « trois grands » de Turquie a contacté l'agent de Rashford cette semaine, pour se renseigner sur les conditions de finalisation de l'opération, sans que l'identité du club intéressé ait été révélée à ce jour.

Ce développement intervient alors que ni Manchester United ni l'entraîneur Michael Carrick n'ont apporté de garanties formelles quant à l'avenir de l'attaquant anglais au sein de l'équipe.

La star égyptienne Mohamed Salah avait rejoint le championnat turc par la porte de Trabzonspor lors d'un transfert libre en cette période de transferts estivale, ce qui ouvre la voie à la possibilité pour Rashford de vivre la même expérience, en cas d'échec de son transfert vers un autre club.

À l'heure actuelle, il est attendu que Rashford reste dans les rangs de Manchester United au-delà de la date limite du marché des transferts, mais son avenir demeure ouvert à toutes les possibilités, dans un contexte de flou persistant concernant sa prochaine étape.

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