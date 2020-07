Manuel Neuer prévient : "Le Bayern est motivé et affamé"

Le gardien de but du Bayern Munich a fait part de son extrême motivation au sortir de la victoire des Bavarois en finale de la Coupe d'Allemagne.

Déjà Champion d' , le Bayern Munich s'est offert son deuxième trophée de la saison samedi soir, face au . En finale de la , les hommes d'Hansi Flick se sont imposés avec la manière (4-2) et ont confirmé leur suprématie nationale. Néanmoins, les Bavarois ne sont pas rassasiés pour autant, et il faudra compter sur eux lors des prochaines échéances cet été. C'est en tout cas ce qu'a confié le portier Manuel Neuer.

​Manuel Neuer vise le triplé

"Nous avons montré au cours des dernières semaines à quel point le Bayern est motivé et affamé. Ce que nous avons réalisé, c'est quelque chose de particulier. Nous avons maintenant une petite pause, puis nous nous préparerons et évidemment essaierons de réaliser le triplé", a ainsi déclaré le gardien de but au sortir de la rencontre, au micro de Sky. Si l'international allemand est motivé, son entraîneur avait à coeur de savourer ce nouveau trophée remporté.

"On sort du stade avec la fierté d'avoir réussi. Ce que l'équipe a montré ces dernières semaines, c'est sensationnel. L'attitude est simplement fantastique. Je suis très très content. L'équipe est performante et incroyable. Aujourd'hui, il n'y a que de la joie", a pour sa part déclaré Hansi Flick, particulièrement satisfait.