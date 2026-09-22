Mancini dévoile son plan secret pour restaurer la gloire de l'Italie

Roberto Mancini n'a pas attendu longtemps avant d'engager sa bataille en dehors du terrain. Depuis qu'il a pris les rênes de la sélection italienne, il s'est fixé un objectif clair : « empêcher les sélections concurrentes de rafler les jeunes talents binationaux avant qu'ils ne deviennent partie intégrante du projet de la Squadra Azzurra ».

Selon le site français « Foot Mercato », la sélection italienne s'est déjà tournée vers un certain nombre de jeunes joueurs disposant d'autres options internationales, dans le cadre d'une stratégie visant à les repérer tôt et à les intégrer au projet de la sélection au cours des prochaines années.

Les démarches de l'Italie ont concerné plusieurs joueurs, au premier rang desquels Samuel Iñacio, qui suscite l'intérêt de la sélection brésilienne, et Issa Doumbia, que la Côte d'Ivoire cherche à recruter, aux côtés d'Alessandro Romano, qui figurait parmi les cibles de la Suisse.

La sélection italienne a également convoqué Mohamed Ali Zouma, qui avait la possibilité de représenter la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, dans une démarche qui reflète la volonté de Mancini d'agir tôt avant que ces talents ne tranchent sur leur avenir international.

« Foot Mercato » a assuré que ces démarches ne sont pas le fruit du hasard, mais représentent une stratégie mûrement réfléchie de la part de l'entraîneur italien, qui souhaite identifier les joueurs capables de s'intégrer rapidement au projet de la sélection, tout en évitant de perdre le moindre talent au profit d'une autre sélection.

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« Nous ne voulons pas perdre de talents »

Mancini a défendu ses décisions de convoquer un grand nombre de jeunes joueurs, en affirmant que l'objectif premier est d'apprendre à les connaître de près et d'évaluer leur capacité à s'inscrire dans la durée avec la sélection au cours des quatre prochaines années.

L'entraîneur italien a déclaré : « Si j'avais convoqué des joueurs plus âgés, il y aurait eu des critiques. J'ai convoqué de jeunes joueurs parce qu'il est important de bien les connaître afin de bâtir une équipe performante à l'avenir. »

Il a ajouté : « Nous devons identifier le plus rapidement possible les joueurs qui peuvent rester avec nous au cours des quatre prochaines années. J'ai convoqué un plus grand nombre de joueurs que d'habitude parce que je veux les voir sur le terrain. »

Mancini ne cache pas son inquiétude de voir les jeunes talents italiens rejoindre d'autres sélections, estimant que la solution ne réside pas dans le fait de se plaindre de ce phénomène, mais dans le fait d'agir tôt pour détecter et sélectionner les joueurs avant que leur destination internationale ne change.

Il a expliqué : « Nous ne pouvons pas nous plaindre si de jeunes joueurs partent dans des clubs étrangers ; nous devons trouver une solution. La solution consiste à les rechercher et à les sélectionner rapidement, notamment pour éviter de perdre les joueurs qui possèdent une double nationalité. »

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Mancini a également évoqué Mohamed Ali Zouma, déclarant : « Zouma a rejoint la deuxième division allemande, un championnat de très bon niveau. Il réalise de bonnes performances, et nous espérons qu'il continuera ainsi. »

Après ses démarches en direction de plusieurs jeunes talents, il semble que Niccolò Tresoldi représente la prochaine cible de Mancini, l'entraîneur italien cherchant à convaincre le jeune attaquant d'opter pour la Squadra Azzurra, bien qu'il entre encore dans les plans de la sélection allemande des moins de 21 ans.

Ainsi, Mancini a lancé tôt la course à la nationalité sportive, plaçant les talents binationaux en tête de ses priorités, dans une tentative de bâtir un noyau jeune pour la sélection italienne, tout en fermant la porte aux concurrents avant qu'il ne soit trop tard.