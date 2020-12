Manchester United va prolonger Jesse Lingard

L'international anglais Jesse Lingard devrait bientôt parapher un nouveau contrat avec sa formation de Manchester United.

a déclenché l'option de prolongation d'un an du contrat de Jesse Lingard, garantissant théoriquement que le milieu de terrain pourrait rester à Old Trafford jusqu'à l'été 2022.

L'accord actuel de l'international anglais était sur le point d'expirer cet été, moment auquel le joueur de 28 ans devait chercher de nouvelles opportunités ailleurs après avoir perdu la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison.

Lingard n'a disputé que 99 minutes en deux matchs de la Coupe Carabao cette saison - avec une seule titulariosation contre Luton Town - et a eu du mal à même à obtenir une place sur le banc lors de la grande majorité des matches de . Pourtant, à la suite de la procédure désormais habituelle au club, United a activé sa clause contractuelle pour prolonger son contrat actuel afin d'éviter la possibilité de le perdre lors d'un transfert gratuit.

Il se murmure qu'un éventuel accord de prêt en janvier est à l'étude afin que Lingard puisse gagner plus de minutes cette saison et que toute prolongation n'aurait que peu ou pas d'incidence sur son avenir à long terme avec United. "Jesse fait partie du club et il a travaillé très dur", avait déclaré Solskjaer en juillet, interrogé sur la position du meneur de jeu dans les plans du Norvégien. "Il mérite sa chance de revenir et nous connaissons ses qualités. Nous savons que Jesse a des qualités différentes par rapport aux autres joueurs et il sait que nous l’apprécions."

Lingard a récemment fait partie de l'équipe de United pour sa victoire 2-0 en quart de finale de la Coupe Carabao contre , mais il n'est pas sorti du banc, prolongeant ainsi un exode de près de trois mois loin des terrains.

Si le bon accord peut être conclu, il reste possible qu'il puisse partir le mois prochain pour une courte pige ailleurs. Sergio Romero et Marcos Rojo s'attendant également à bouger durant le mercato qui se profile.