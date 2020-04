Manchester United, Pogba : "En 2009, j'étais sur le point de signer à Lyon"

Le milieu de terrain français confesse avoir été proche de Lyon avant de signer à Manchester United, lorsqu'il était âgé de 16 ans.

Champion du monde avec l'équipe de , star du football mondial, Paul Pogba n'a jamais joué en dans sa carrière. Formé à , le milieu de terrain français a rejoint à l'âge de 16 ans en 2009, avant de rejoindre la puis de retourner à Old Trafford. Mais La Pioche aurait pu connaître un tout autre destin s'il avait choisi de rejoindre l'OL en 2009. En effet, dans un podcast publié sur le site officiel de Manchester United, Paul Pogba a révélé que l'OL l'a approché quand il était encore à Le Havre, avant que Manchester United n'emporte la mise.

"C’est facile. C’était Manchester United. Pour être honnête, j’étais sur le point de signer à . Ils voulaient me faire signer professionnel, les gens me disaient : « n’y va pas (à Manchester). Ne va pas à l’étranger, ça va être difficile. Reste en France ». Mais je leur ai dit : « non, c’est le plus grand club du monde. Ce genre d’opportunité n’arrive qu’une fois dans votre vie. » J’ai saisi cette chance. Bon, c’est vrai que le train est passé deux fois, c’est vrai", a expliqué le milieu de terrain français.

"J'étais fan de Thierry Henry"

Paul Pogba a également avoué qu'il était fan d' , et non pas des Red Devils, quand il était plus jeune : "Je vais être honnête. Au départ j'étais un fan d'Arsenal. Evidemment parce qu'il y avait beaucoup de joueurs français. L'un de mes frères et moi on était pour Arsenal et mon autre frère supportait Manchester United. J'aimais Thierry Henry et à cause de lui, j'étais fan d'Arsenal, a encore indiqué l'ancien joueur de la Juventus. Ensuite j'ai changé et rejoint le camp de mon autre frère. Pas le fan d'Arsenal, l'autre. Le fan de United".

Le champion du monde 2018 est revenu sur les raisons de son choix de quitter Manchester United en 2012 : "Cela a été une décision très difficile à prendre pour moi. Ce n’était pas vraiment une affaire de contrat, mais plus un manque de confiance du manager (Sir Alex Ferguson). Bien sûr, le manager est toujours pour moi le meilleur de l’histoire. Quand ils m’ont demandé de signer le contrat (pro), je ne l’ai pas signé et plusieurs choses se sont produites. Ça m’a mis un peu en colère, ce n’était pas une question d’argent. C’était juste le fait d’être un joueur et qu’on me dise qu’on croyait en moi. Je voulais juste jouer au football. C’est tout ce que je voulais. Ce match face à Blackburn (en 2011) a vraiment un crève-coeur. Il n’y avait pas de milieu de terrain. Il y avait des blessés, Scholes n’était pas là. Rafael a joué au milieu avec Ji-sung Park et je ne suis pas entré en jeu. Nous avons perdu le match".

"J’étais sur le banc, je m’échauffais et je pensais que j’allais avoir une opportunité. Je ne l’ai pas eue et des choses se sont produites après. Le manager fait des choix pour tout, mais ce jour m’a brisé le coeur. J’ai dit à Evra que c’était ma dernière chance. Donc je suis parti à la Juventus, ce qui a été une décision difficile à prendre pour moi. C’était dur parce que j’allais dans un nouveau club dans lequel je suis arrivé en tant que jeune joueur, sans aucune garantie d’être dans le onze de départ. Vous devez tout prouver. Je me suis dit : « allez, on y va, pas de problème. Je veux montrer que je suis déjà prêt à jouer pour l’équipe", a conclu Paul Pogba.