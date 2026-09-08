Premier League - Journée 4 13 sept. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United contre Manchester City débute le 13 septembre 2026 à 11 h 30 EST et 15 h 30 GMT.

United et City s’affrontent dans le premier derby de Manchester de la saison

Il faut s’attendre à l’inattendu avec United

United a enchaîné des résultats assez irréguliers. L’équipe a commencé par une surprenante défaite 2-0 contre Hull lors de la journée d’ouverture, avant d’être menée par Ipswich puis de finalement s’imposer 5-2 dans une rencontre qu’elle a dominée à Old Trafford. La frappe lointaine d’Ainsley Maitland-Niles dans le temps additionnel au Hill Dickinson Stadium lui a ensuite imposé un partage des points avec Everton dans un match nul 2-2, malgré deux avantages au score. Bruno Fernandes a brillé pour Manchester United, avec déjà trois buts et une passe décisive cette saison. Il a délivré 21 passes décisives en 2025-2026, un nouveau record absolu sur une seule saison.

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City a un sans-faute à préserver

Manchester City, sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca, a parfaitement lancé sa campagne avec trois victoires en trois matches. Même si Erling Haaland arbore une nouvelle coupe de cheveux, la machine à buts norvégienne continue sur le même rythme en 2026-2027. Il a inscrit l’unique but contre Coventry lors du dernier match, après avoir signé un doublé face à Crystal Palace. Son complice, Rayan Cherki, compte déjà deux buts et deux passes décisives cette saison.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

United a encaissé au moins deux buts lors de ses trois premiers matches de championnat d’une saison pour seulement la deuxième fois en 50 ans.

United est invaincu lors de ses deux derniers derbys de Manchester en Premier League à Old Trafford, mais a perdu huit des 16 dernières confrontations de ce type.

Le but d’Erling Haaland contre Coventry était le 300e de sa carrière chez les seniors.

Cinq joueurs du onze de départ de City contre Coventry ont rejoint le club après janvier 2026.

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Compositions probables

United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Mainoo, Tielemans ; Mbuemo, Fernandes, Cunha ; Sesko.

City (4-1-4-1) : Donnarumma ; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol ; Anderson ; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden ; Haaland.

Nouvelles des équipes et effectifs

Michael Carrick doit composer sans Amad Diallo ni Carlos Baleba, blessés, avant le derby. Aucune suspension n’est signalée pour United, et aucun onze probable n’a été confirmé à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Enzo Maresca dispose d’un groupe au complet pour Manchester City, sans blessure ni suspension signalée dans les données d’effectif. City aborde ce match avec l’ensemble de ses joueurs disponibles pour la sélection.

Forme

Manchester United a enregistré deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 5-2 à domicile contre Ipswich Town en Premier League, un solide rebond après une défaite 2-0 contre Hull City la semaine précédente. United s’est également incliné 4-2 contre l’AC Milan en pré-saison et a fait match nul 1-1 contre Leeds United puis le Paris Saint-Germain en amical. Sur ces cinq matches, United a marqué dix buts et en a encaissé huit.

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue contre Arsenal dans le Community Shield, avec un revers 3-0. En Premier League, City s’est montré clinique, avec une victoire 4-1 à l’extérieur contre Crystal Palace et un succès 2-1 contre Bournemouth. Le club a également remporté des matches de pré-saison contre l’Atletico Madrid et les K-League All Stars, inscrivant sept buts et en concédant deux au cours de ces quatre victoires.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Manchester United a battu Manchester City 2-0 à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq derniers duels, United compte deux victoires contre une pour City, avec un match nul et un match de Community Shield qui s’est terminé à égalité. Le meilleur résultat de City sur cette série est une victoire 3-0 à l’Etihad en septembre 2025.

Classement

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la tête après les premiers matches de la saison 2026-2027, tandis que Manchester United est actuellement dixième.