Manchester United : Erik Ten Hag n'a pas peur d'Erling Haaland

L'entraîneur de Manchester United a refusé de se focaliser uniquement sur le phénomène norvégien avant le derby de Manchester face à City.

Véritable rouleau compresseur en Premier League ces dernières saisons, Manchester City a ajouté un atout de taille à son effectif cette saison : Erling Haaland. Auteur de 14 buts en 10 matches toutes compétitions confondues, le Norvégien marche sur l'eau et entend bien marquer de son empreinte son premier derby de Manchester face aux Red Devils. Présent en conférence de presse, Erik Ten Hag a refusé de se concentrer uniquement sur l'attaquant norvégien.

"L'objectif, ce n'est rien d'autre que la victoire"

"Nous ne jouons pas contre Erling Haaland, nous jouons contre Manchester City. Ils ont une équipe et plus de 11 joueurs, mais nous aussi. Nous sommes convaincus de nos capacités et si nous agissons comme une équipe dans et hors de la possession, alors vous pouvez battre de tels adversaires. C'est cette conviction que nous devons avoir avec nous lorsque nous nous alignons, lorsque nous commençons le match et nous en avons besoin sur plus de 90 minutes", a expliqué le Néerlandais.

Erik Ten Hag ne compte pas déroger à ses principes pour ce derby contre City : "Notre approche est de regarder d'abord vers nous-mêmes. Et l'approche pour Manchester United est que nous voulons gagner chaque match, et ce message, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. L'objectif pour dimanche ce n'est rien d'autre que la victoire. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et mettre de côté notre façon de jouer, nos règles, nos principes, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et, bien sûr, nous allons élaborer un bon plan de jeu, puis il s'agit de l'exécuter, et nous devons le faire. Nous savons que si nous voulons obtenir un résultat, et nous voulons obtenir un résultat, nous devons être à 100 %".

"S'il croit en lui, Maguire reviendra plus fort qu'avant"

C'est le match le plus important dans la région de Manchester pour les fans. Ça m'excite. Vous voulez être impliqué dans ces matchs, parce que ça donne une bonne vibration, ça donne tellement d'énergie. Vous faites tout pour gagner ce match. (...) Vous voyez bien, ce que nous réalisons en tant que groupe, nous l'avons fait ensemble. Cela nous dit que nous allons dans la bonne direction, mais cela ne nous dit rien de plus. Nous sommes si peu avancés dans la saison, nous savons qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration, nous devons nous améliorer. Mais cela nous donne ce positif que nous sommes dans la bonne direction, mais cela nous dit aussi que nous devons travailler très dur pour atteindre un niveau plus élevé", a ajouté le technicien des Red Devils.

Erik Ten Hag a pris la défense d'Harry Maguire, toujours cible des critiques des médias et des supporters : "Je dois coacher Maguire, je dois le soutenir. Mais je le soutiens parce que je crois en lui. Pendant la période où j'ai travaillé avec lui, sa pré-saison était bonne, je dirais même très bonne, à l'entraînement et en match. Ensuite, il n'est plus dans le onze de départ, mais c'est aussi dû à la bonne performance des défenseurs centraux qui jouent actuellement. Mais je peux voir ses qualités et même après son absence de l'équipe, il s'est vraiment bien entraîné. (...) S'il croit en ses compétences, il retrouvera rapidement son niveau, encore plus qu'avant. Encore une fois, j'en suis convaincu, car je vois ses capacités, c'est vraiment élevé".

Enfin, au micro de Sky Sports, le Néerlandais a expliqué comment il a relancé Marcus Rashford : "Dès le premier jour, j'étais tellement excité de travailler avec lui. Je savais déjà l'énorme impact qu'il peut avoir et maintenant il apporte du potentiel à chaque match et à chaque décision sur le terrain. C'est pourquoi je suis heureux de son développement. Je lui ai dit dès le premier jour : "Je veux te voir sourire tous les jours. Nous préparons de bons entraînements et c'est à toi d'aimer l'entraînement et de donner le meilleur de toi-même car quand tu as de la pression et que tu apprécies l'entraînement, tu peux donner le meilleur de toi-même et tu t'amélioreras". La vie est facile parce que ses performances ont augmenté."