Manchester United





Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:45

Man United vs AC Milan débute le 15 août 2026 à 11:45 EST et 15:45 GMT.

Récapitulatif 2025-26

United a terminé troisième de la saison 2025-26 de Premier League anglaise, à sept points du dauphin, Man City. United a remporté cinq de ses six derniers matches pour assurer sa place en Ligue des champions après deux ans d’absence de la compétition continentale reine. Le meneur de jeu portugais Bruno Fernandes a brillé avec United en battant le record de passes décisives sur une seule saison en Premier League. Il a créé 21 buts pour ses coéquipiers lors du dernier exercice dans l’élite anglaise.

Milan a vécu une saison 2025-26 décevante, terminant cinquième de Serie A, ce qui n’a suffi que pour décrocher une place en Ligue Europa cette saison. Cela porte désormais à deux ans son absence de la Ligue des champions, donc on peut dire que ces deux équipes suivent actuellement des trajectoires opposées.

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Qu'ont ajouté Man United et Milan sur le marché des transferts ?

United a renforcé son milieu de terrain avec les signatures onéreuses de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa et d’Andrey Santos en provenance de Chelsea. Karl Darlow apporte de l’expérience au poste de gardien, tandis que le Colombien de 18 ans Cristian Orozco arrive comme un prometteur milieu défensif.

Milan a cassé sa tirelire pour recruter l’attaquant portugais Goncalo Ramos en provenance du PSG. Le club a également ajouté le défenseur central espagnol Mario Gila, arrivé de la Lazio, ainsi que le défenseur central gaucher de 20 ans Sankhoun Diawara, en provenance de Troyes en France.

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Compositions probables

Man United (4-2-3-1) : Heaton ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Mount, Santos ; Amad, Lacey, Dorgu ; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan ; Leao, Loftus-Cheek ; Camarda.

Actualités des équipes et effectifs

Aucune information sur les équipes n’est actuellement disponible pour l’un ou l’autre camp avant cette rencontre. Les informations sur les blessures, les suspensions et les compositions probables seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, à mesure qu’elles seront disponibles.

Il en va de même pour l’AC Milan, sans aucun détail confirmé sur le groupe ni mise à jour du staff à ce stade. Revenez consulter les dernières informations avant le match.

Forme

Manchester United aborde ce match avec un bilan de pré-saison mitigé mais encourageant. Sur ses cinq derniers matches, le club en a gagné trois, fait un nul et perdu un, en inscrivant 12 buts et en en concédant trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain, tandis qu’une victoire 2-1 face à l’Atletico Madrid et une correction 5-0 infligée à Rosenborg témoignent de son potentiel offensif. La seule défaite est intervenue contre Wrexham, un revers 1-0 qui a constitué un premier accroc en pré-saison.

Les cinq derniers matches de l’AC Milan racontent une autre histoire. Le club a gagné une fois, fait deux nuls et perdu deux fois, en encaissant sept buts sur cette série. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre Chelsea, et il s’est également incliné 2-1 face à Cagliari lors de son dernier match de Serie A la saison passée. Un nul 2-2 contre le Celtic et un 1-1 contre l’Inter complètent une pré-saison qui a manqué de constance.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue Europa en mars 2021, lorsque Manchester United s’est imposé 1-0 à San Siro. Les deux manches de cette confrontation se sont terminées sur une qualification de United, après un nul 1-1 à Old Trafford lors du match aller. Sur les cinq confrontations directes du jeu de données, United en a remporté trois et fait un nul, tandis que l’AC Milan a signé une victoire. Le résultat le plus déséquilibré a été un succès 4-0 de United à Old Trafford en Ligue des champions en mars 2010.

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