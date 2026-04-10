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Manchester City : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Skyblues en direct à la télévision et en streaming ?

Manchester City
Premier League
FA Cup
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions

Découvrez ci-dessous les canaux de diffusion qui vous permettront de suivre en direct et en intégralité les matchs de Manchester City en Premier League, en Ligue des champions et dans les coupes nationales.

Manchester City demeure, saison après saison, un incontournable du football international de haut niveau. Pour autant, suivre l’intégralité des matchs des Skyblues exige de s’abonner à plusieurs services de streaming. Selon la compétition, les droits de diffusion sont en effet répartis entre différents diffuseurs. 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des chaînes qui diffusent les matchs de City.

Manchester City : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Skyblues à la télévision et en streaming ? 

Chelsea vs Manchester City
Canal+

Regardez en direct sur

Canal+
Canal+ Foot

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup : diffusion à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de diffusion de la Premier League sont détenus par Sky. La chaîne payante propose chaque rencontre en direct, soit en match unique, soit en multivision. Vous pouvez aussi suivre les matchs de Manchester City en streaming via WOW ou l’application Sky Go.

Inscrivez-vousdès maintenant: la Premier League, la Coupe d'Allemagne et bien plus encore sont disponibles pour 24,99 € par mois, offre réservée aux nouveaux abonnés Sky.

Dès la saison 2025/26, lachaîne diffusera aussi l’English Football League (EFL) et la Carabao Cup, garantissant ainsi la retransmission des éventuelles participations de City en Coupe de la Ligue et de ses confrontations avec des formations de divisions inférieures.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

La FA Cup, riche en tradition, ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité en Allemagne sur DAZN, qui a acquis les droits pour plusieurs années et retransmet chaque rencontre importante en direct.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

En Ligue des champions, la diffusion est répartie entre plusieurs plateformes. La plupart des matchs de Manchester City sont retransmis en direct sur DAZN. Toutefois, chaque mardi, la rencontre phare est diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/2028, un changement majeur interviendra : le nouveau service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera la majorité des droits.

Si Manchester City se qualifie pour la finale, celle-ci sera, comme de coutume, diffusée en clair sur une chaîne gratuite, en l’occurrence la ZDF.

S’abonner à Amazon Prime Video: le match phare de la Ligue des champions chaque mardi en exclusivité sur Prime Video !

Retrouvez tous les matchs des Skyblues à la télévision et en streaming. Suivez également le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi suivre notre live texte : nous couvrons certains matchs des Skyblues, notamment en Ligue des champions, en direct et dans leur intégralité. Rendez-vous simplement sur notre page d’accueil le jour de la rencontre : nos lives textes y seront listés environ une heure avant le coup d’envoi. 

Guide TV Manchester City : le club en bref

Fondation1880
Dix titres de champion d'Angleterre10
Victoires en FA Cup7
Titres en Ligue des champions1
Joueur le plus capéJoe Corrigan (574 matchs officiels)
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