Manchester City : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Skyblues en direct à la télévision et en streaming ?

Manchester City demeure, saison après saison, un incontournable du football international de haut niveau. Pour autant, suivre l’intégralité des matchs des Skyblues exige de s’abonner à plusieurs services de streaming. Selon la compétition, les droits de diffusion sont en effet répartis entre différents diffuseurs.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des chaînes qui diffusent les matchs de City.

Manchester City : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Skyblues à la télévision et en streaming ?

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Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup : diffusion à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de diffusion de la Premier League sont détenus par Sky. La chaîne payante propose chaque rencontre en direct, soit en match unique, soit en multivision. Vous pouvez aussi suivre les matchs de Manchester City en streaming via WOW ou l’application Sky Go.

Dès la saison 2025/26, lachaîne diffusera aussi l’English Football League (EFL) et la Carabao Cup, garantissant ainsi la retransmission des éventuelles participations de City en Coupe de la Ligue et de ses confrontations avec des formations de divisions inférieures.

La FA Cup, riche en tradition, ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité en Allemagne sur DAZN, qui a acquis les droits pour plusieurs années et retransmet chaque rencontre importante en direct.

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En Ligue des champions, la diffusion est répartie entre plusieurs plateformes. La plupart des matchs de Manchester City sont retransmis en direct sur DAZN. Toutefois, chaque mardi, la rencontre phare est diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/2028, un changement majeur interviendra : le nouveau service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera la majorité des droits.

Si Manchester City se qualifie pour la finale, celle-ci sera, comme de coutume, diffusée en clair sur une chaîne gratuite, en l’occurrence la ZDF.

Retrouvez tous les matchs des Skyblues à la télévision et en streaming. Suivez également le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi suivre notre live texte : nous couvrons certains matchs des Skyblues, notamment en Ligue des champions, en direct et dans leur intégralité. Rendez-vous simplement sur notre page d’accueil le jour de la rencontre : nos lives textes y seront listés environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV Manchester City : le club en bref