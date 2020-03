Manchester City - Touché au dos, De Bruyne absent pour le derby ?

Le milieu de terrain belge a manqué le 8e de FA Cup ce mercredi et Pep Guardiola a émis des doutes sur son retour à Old Trafford, dimanche.

Pep Guardiola a révélé que l'absence de Kevin De Bruyne ce mercredi à Sheffield Wednesday en était dûe à une blessure au dos qui pourrait le priver également du derby de Manchester, ce dimanche à Old Trafford.

"Il [De Bruyne] est tombé dans une mauvaise position et a eu un problème au dos", a déclaré Pep Guardiola, avant de poursuivre, à quelques jours du derby : "Nous ne savons pas combien de temps [il sera absent], espérons que ce ne sera pas trop."

Les Skyblues occupent actuellement la deuxième place du championnat avec sept points d'avance sur Leicester, qui compte un match en plus. Plus, la victoire de mercredi leur a permis de se qualifier pour affronter en quart de finale de la Cup, une compétition dont ils sont là aussi tenants du titre.

"Le plus important est que nous soyons là, a encore précisé le technicien catalan. Nous voulons être dans le tirage au sort et nous y sommes. C'est notre quatrième match consécutif à l'extérieur et nous en avons un autre à Old Trafford. Nous avons laissé beaucoup d'énergie mentale dans les derniers matches. Les joueurs étaient prêts.

"Nous n'avons pas concédé le moindre tir cadré, ce qui veut dire beaucoup. La seconde période a été meilleure que la première parce que nous avons mieux trouvé les espaces où il fallait se déplacer. Nous sommes toujours en vie."