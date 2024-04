Manchester City - Real Madrid, les confidences de Bernardo Silva sur son penalty raté

Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, est revenu sur son penalty raté mercredi dernier.

Manchester City ne remportera un deuxième sacre d’affilée en Ligue des Champions cette saison. Le club mancunien s’est incliné en quart de finale retour mercredi dernier au terme d’une séance de tirs au but face au Real Madrid. Mais les Sky Blues auraient peut-être connu un sort différent si Bernardo Silva avait réussi son tir. L’international portugais s’est d’ailleurs expliqué sur son penalty raté ce weekend.

Le Real Madrid surprend Manchester City

C’est le nouveau classique de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Manchester City se sont affrontés pour la troisième saison consécutive dans la compétition reine des clubs. Après 2022 et 2023 où les Madrilènes et les Citizens ont remporté respectivement la C1, c’était l’année de la confirmation. Et cette saison, c’est le Real Madrid qui a eu le dernier mot.

Après un match sensationnel soldé par un nul à l’aller (3-3), les deux équipes se sont encore accrochées au retour (1-1). C’est finalement aux tirs au but que les Merengues ont décroché leur qualification en demies grâce notamment à un penalty raté de Bernardo Silva.

Les explications de Bernardo Silva sur son penalty raté

Manchester City a pourtant bien démarré la séance avec le but de Julian Alvarez. Cela, surtout que Luka Modric a raté le premier tir du Real Madrid dans la foulée. Mais Bernardo Silva a tout gâché en butant sur Andriy Lunin qui a arrêté le tir de Matteo Kovacic ensuite.

Le raté du Portugais était par contre étonnant puisqu’il a décidé de tirer au milieu mais Lunin n’a pas bougé. Et, c’est ce qu’espérait l’ancien joueur de Monaco qui n’a pas réussi à piéger le gardien ukrainien. « J'avais deux options : sur les côtés ou au milieu, j'attendais… Il a bougé tôt, c'est pour ça que je pensais que le milieu était bien. Dans les moments de pression, les gardiens bougent à 99 % », a expliqué Bernardo Silva.