Manchester City rappelle à Liverpool le souvenir d'une saison catastrophique

L'équipe de Liverpool se trouve confrontée à une situation sans précédent cette saison, et le match des Reds d'aujourd'hui contre Manchester City ne fait pas exception à la règle, compte tenu de la piètre performance qu'elle affiche à tous les niveaux.

Liverpool a subi une défaite cuisante 4-0 face à City au stade de Wembley en quarts de finale de la FA Cup.

Selon les statistiques d'Opta, les Reds ont subi leur 15e défaite toutes compétitions confondues cette saison.

Le site a souligné qu'il s'agissait du « plus grand nombre de défaites en une seule saison depuis 2014-2015, lorsque les Reds avaient essuyé 18 défaites sous la houlette de Brendan Rodgers », avant de qualifier la situation des Reds de « catastrophique ».

Cette nouvelle défaite aggrave la situation déjà difficile des Reds cette saison, puisqu'ils ont été éliminés de toutes les compétitions nationales après avoir quitté la Coupe de la Ligue, et qu'ils occupent actuellement la cinquième place de la Premier League avec 49 points.

Il ne reste plus à Liverpool que la Ligue des champions cette saison, où ils se préparent à affronter le Paris Saint-Germain en quarts de finale.

Les deux équipes s'affronteront au Parc des Princes mercredi prochain, puis se retrouveront le mardi suivant (14 avril).

Cette défaite cuisante a renforcé les incertitudes quant à l'avenir de l'entraîneur Arne Slot, certains rapports laissant entendre que la direction de Liverpool serait sur le point de le limoger, tandis que l'Espagnol Xabi Alonso est considéré comme le favori pour lui succéder.