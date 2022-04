Manchester City : Pep Guardiola veut priver Liverpool du quadruplé

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, sait ce que son équipe doit faire pour empêcher Liverpool de remporter les quatre trophées majeurs cette saison. La victoire 3-0 de mercredi sur Brighton a permis aux Citizens de reprendre la tête de la Premier League 24 heures après que les hommes de Jürgen Klopp aient pris l'avantage après leur victoire sur Manchester United.

Le moindre faux pas sera fatal d'après Guardiola

Et Pep Guardiola sait que son équipe doit continuer sur la même lancée jusqu'à la fin de la saison pour décrocher la couronne et ruiner les rêves de quadruple couronne de Liverpool. "Le sentiment aujourd'hui est que nous allons mathématiquement jouer la Ligue des champions. Les gens peuvent dire que c'est normal, mais ce n'est pas le cas", a déclaré Guardiola à la BBC après que City ait décroché sa 12e participation consécutive à la plus prestigieuse compétition de clubs d'Europe en s'imposant mercredi.

"Il suffit de regarder les équipes incroyables qui se battent pour accéder à la Ligue des champions. Maintenant, pour la Premier League, nous ne sommes pas stupides. Si nous perdons seulement deux points, Liverpool sera champion. Si nous gagnons tous les matchs, nous serons champions. Les joueurs le savent", a ajouté le technicien espagnol.

"Nous savons que nous avons des matchs difficiles à jouer et nous devons essayer d'être performants comme aujourd'hui et de gagner tous les matchs. Si nous y parvenons, nous ferons la fête, sinon nous féliciterons Liverpool", a conclu Pep Guardiola. Les chances de City pour les deux Coupes d'Angleterre sont déjà terminées, après s'être incliné face à West Ham United dans la Carabao Cup et face à Liverpool en demi-finale de la FA Cup samedi.

Mais les hommes de Pep Guardiola sont toujours en lice pour la Premier League et la Ligue des champions, avec un petit avantage sur les Reds dans la première compétition. A six journées de la fin, Manchester City n'a qu'un seul point d'avance, tandis que si la saison se termine par un match nul, Liverpool a l'avantage pour le moment grâce à sa meilleure différence de buts.

Les deux leaders pourraient également se rencontrer en finale de la Ligue des champions s'ils remportent leurs demi-finales respectives. Les Reds, quant à eux, déjà sacrés vainqueurs de la Carabao Cup et attendant Chelsea en finale de la FA Cup, pourraient devenir la première équipe de l'histoire à réaliser le quadruplé en terminant la saison 2021-22 en beauté.