Manchester City - C Napoli : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City reçoit Naples mardi à l'Etihad Stadium, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Kevin De Bruyne retrouve le stade où il a passé 10 ans. Le coup d'envoi sera donné à 16 h EST et 20 h GMT. City occupe la septième place avec neuf points, tandis que Naples est 27e avec seulement trois points après quatre matches.

City retrouve la Ligue des champions après une série difficile sans victoire en Premier League

City traverse une période difficile depuis quelques semaines. L'équipe d'Enzo Maresca avait commencé la saison par une série de victoires, mais reste désormais sur quatre matches sans succès en Premier League. Après trois défaites consécutives, elle a fait match nul 1-1 contre Fulham lors de sa dernière sortie, dans une rencontre où un but d'Erling Haaland a été annulé de manière controversée. City a encaissé 14 buts lors de ses sept derniers matches à l'Etihad Stadium, toutes compétitions confondues. Enzo Maresca devra remédier à cette fragilité, qu'une ancienne figure du club pourrait exploiter.

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Naples compte sur De Bruyne

Naples arrive dans des dispositions plutôt favorables après sa victoire 1-0 contre le Torino samedi. L'équipe de Massimiliano Allegri occupe toutefois la 27e place du classement de la phase de ligue et stagne au huitième rang de Serie A, malgré le titre remporté en 2024-25 sous Antonio Conte. Les visiteurs ont perdu cinq de leurs sept derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Il leur faudra donc peut-être inverser la tendance.

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Statistiques clés et absences

Manchester City n'a gardé sa cage inviolée lors d'aucun de ses sept derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues.

City sera privé de l'ailier Antoine Semenyo, blessé, tandis que Matheus Nunes est incertain.

Naples sera privé du défenseur Giovanni Di Lorenzo et de Rafa Marin, suspendu.

Compositions probables

City (4-2-3-1) : Donnarumma ; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol ; Anderson, Fernandez ; Ndiaye, Cherki, Doku ; Haaland.

Naples (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic ; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola ; Anguissa, Gilmour, McTominay ; De Bruyne ; Hojlund, Lang.

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