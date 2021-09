Manchester City : La triste histoire de Nathan Aké

En milieu de semaine, le défenseur néerlandais a marqué son premier but en C1, mais il a également subi une perte dévastatrice dans sa vie.

Nathan Aké a vécu une soirée très particulière avec plusieurs sentiments différents qui ont dû l'habiter. La star de Manchester City, Nathan Aké, a révélé que son père est décédé quelques instants après avoir marqué son premier but en Ligue des champions mercredi soir. Nahtan Aké a été nommé dans le onze de départ de Pep Guardiola pour le premier match de la phase de groupe de la Ligue des champions de la campagne 2021-22 contre le RB Leipzig, et a rapidement laissé sa marque en marquant le premier but après seulement 16 minutes.

Le champion d'Angleterre en titre a ensuite remporté un match passionnant 6-3, mais le défenseur néerlandais a appris une nouvelle personnelle dévastatrice après le coup de sifflet final : son père Moise est décédé après une lutte contre le cancer. Nathan Aké s'est rendu sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son père le lendemain du match, et a également confirmé qu'il avait assisté au moment marquant du défenseur à l'Etihad Stadium avant son décès.

"Je sais que tu es toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur et celui-ci était pour toi, papa", a écrit le joueur de 26 ans sur Instagram. "Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mon père a été très malade et il n'y avait plus de traitement possible. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de mon fiancé, de ma famille et de mes amis".

"Hier, après une période difficile, j'ai marqué mon premier but en Ligue des champions. Quelques minutes plus tard, il est décédé paisiblement, avec ma mère et mon frère à ses côtés. Peut-être que cela devait arriver, me voir jouer l'a toujours rendu fier et heureux", a conclu l'international néerlandais. Une soirée très contrastée pour Nathan Aké qui aurait certainement préféré ne pas connaître la joie du but marqué en C1 et la tristesse de la perte de son père.

Nathan Aké a été transféré de Bournemouth à City pour 45 millions d'euros en août 2020, et a depuis fait 16 apparitions toutes compétitions confondues pour le club, marquant deux buts. Une blessure aux ischio-jambiers lui a fait manquer une grande partie de sa première saison à l'Etihad Stadium, mais il a déjà participé à trois matchs de l'équipe de Pep Guardiola cette année, dont la finale du Community Shield.

En plus de sa blessure l'an dernier, Nathan Aké souffre d'une force concurrence en défense centrale avec l'émergence de Ruben Dias dans la défense centrale des Cityzens et le réveil de John Stones à ses côtés. Nathan Aké devra donc se battre pour obtenir du temps de jeu régulièrement et il aura certainement une autre occasion de montrer ses qualités lorsque City accueillera Southampton en Premier League samedi après-midi, où une victoire pourrait les faire passer en tête du classement.