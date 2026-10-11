Malgré son retour à l'entraînement : la star du Barça ne sera pas prête pour affronter Galatasaray

Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça, a franchi une nouvelle étape dans sa guérison, mais il ne se rendra pas en Turquie avec le Barça pour affronter Galatasaray, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec la possibilité d'un retour dans le groupe pour la rencontre face au Real Betis à la fin de la semaine prochaine.

Selon le quotidien espagnol Sport, le Barça a entamé ce dimanche sa préparation pour le match contre Galatasaray, après sa victoire méritée face à Getafe en Liga. Les joueurs qui ont débuté la rencontre contre la formation de l'entraîneur José Bordalás ont effectué des séances de récupération, tandis que le reste du groupe s'est entraîné plus intensément, dont Frenkie de Jong.

Le milieu néerlandais poursuit sa progression dans son programme de réathlétisation et se sent de mieux en mieux. Malgré son absence confirmée pour le match contre le club turc, il pourrait figurer dans le groupe du Barça pour la rencontre face au Real Betis prévue à la fin de la semaine prochaine.

Les joueurs du Barça connaissent déjà le programme du déplacement en Turquie pour affronter Galatasaray, un long voyage qui obligera les hommes de Hansi Flick à se lever tôt, lundi.

Le vol spécial qui transportera la délégation du Barça à Istanbul doit décoller à 9h40 de l'aéroport de Barcelone, avec le président du club Joan Laporta à la tête de la délégation, tandis que les joueurs devront se présenter à la cité sportive Joan Gamper une heure avant l'heure du décollage.

Les joueurs du Barça s'entraîneront sur la pelouse de Galatasaray vers 18h30, heure locale en Turquie, l'entraîneur allemand Hansi Flick tenant une conférence de presse avant la séance.

Pau Cubarsí assistera à la conférence de presse aux côtés de Flick, après avoir été laissé au repos lors du match contre Getafe, mais il sera titulaire pour le retour du Barça en Ligue des champions.



