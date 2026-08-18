Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, a retrouvé son meilleur niveau lors des deux derniers matches amicaux avant le début de la saison, contre le Deportivo La Corogne et Schalke, inscrivant même un but lors de la dernière rencontre.

Selon le journal espagnol « AS », Huijsen a retrouvé sa meilleure forme dans la conservation du ballon, en se montrant plus décisif dans les duels et en gardant sa concentration tout au long des matches.

Le joueur de 21 ans, que le Real Madrid a payé 58 millions d'euros pour recruter l'été dernier, est de retour et, avec seulement trois défenseurs disponibles, devrait débuter comme titulaire lors de la première journée de championnat contre l'Espanyol samedi prochain.

Après son absence lors du premier match amical contre la Fiorentina (2-2) en raison d'une blessure musculaire, Huijsen a disputé ses 45 premières minutes lors de la seconde période contre le Ferencváros. Quatre jours plus tard, le Real Madrid a fait son retour à la Coupe Teresa Herrera pour la première fois depuis 13 ans, avec une victoire 1-0 face au Deportivo, où le défenseur né aux Pays-Bas a joué les 90 minutes complètes, aux côtés de Rüdiger en première période et de Mario Rivas en seconde période.

Et lors du dernier match contre Schalke (3-0), le défenseur espagnol a disputé 84 minutes et inscrit le deuxième but de la rencontre.

Il y a un an, le Real Madrid avait décidé de recruter un jeune défenseur central en provenance de Bournemouth, remarqué pour son calme et son excellent contrôle du ballon. Huijsen a débuté son aventure avec le Real Madrid en le démontrant clairement : son autorité et son talent lorsque le ballon est à ses pieds.

Cependant, au fil des mois, ces qualités se sont estompées avec le recul du niveau de l'équipe dans son ensemble, mais il est désormais de retour. Cette présaison a été témoin de son meilleur niveau, lui qui a mené la ligne défensive et est devenu le défenseur titulaire le plus prêt. En partageant le terrain avec tous les défenseurs centraux disponibles, il s'est parfaitement adapté à chacun d'eux, selon le journal espagnol.

Lors du match contre le Deportivo, Huijsen a été le pilier de la défense du Real Madrid, apparaissant concentré tout au long de la rencontre, intervenant avec force dans les duels et n'hésitant jamais à construire les attaques depuis l'arrière. Ce sont là les qualités qui ont fait de lui l'un des défenseurs les plus prometteurs du monde du football, des qualités qui avaient semblé s'estomper au cours de sa première saison au Bernabéu.

Avec le début de cette deuxième saison, et après le départ de David Alaba, le légendaire maillot numéro 4 s'est libéré, le numéro avec lequel Sergio Ramos a bâti sa légende.

Le jeune joueur n'a pas hésité et l'a réclamé, déclarant après le match contre Schalke : « J'ai toujours rêvé de porter le numéro 4. Mon idole était Sergio Ramos, et pour moi, c'est un rêve devenu réalité. »

Huijsen entame la saison avec l'exigence de retrouver son niveau et de prouver sa capacité à mener de nouveau la défense du Real Madrid. Jusqu'à présent, la préparation de la saison a été une bonne nouvelle pour son entraîneur José Mourinho, qui a déjà travaillé avec lui à la Roma.

La saison dernière, malgré les blessures à répétition qui ont touché la ligne défensive, Huijsen a été le défenseur le plus utilisé (40 matches).

Son retour spectaculaire à son niveau habituel tombe à point nommé pour une équipe qui débute le championnat avec un manque de défenseurs. Sa mission principale est désormais de préserver cette confiance afin que le public du Bernabéu profite de nouveau de la version du Real Madrid qui avait ravi les supporters il y a un an.







