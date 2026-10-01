Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, a reçu un message d'amour de la part de certains supporters du « Brésil de l'Europe », malgré son absence lors du match contre le Danemark en Ligue des Nations.

La sélection du Portugal s'est rendue au Danemark, ce jeudi, sur la pelouse du stade Parken dans la capitale danoise Copenhague, pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

Il s'agissait du premier match du Portugal après la récente crise survenue entre Ronaldo et son entraîneur Jorge Jesus, à la suite de laquelle il avait quitté le camp de sa sélection à Copenhague hier mercredi.

Certains supporters présents au stade ont tenté de soutenir la « fusée de Madère » dans sa récente crise, puisque certains d'entre eux ont brandi une banderole portant le nom de Ronaldo, accompagné d'un cœur, dans un message d'affection particulier adressé à la star portugaise.

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Certains supporters avaient également pris pour cible l'entraîneur Jorge Jesus et lancé des sifflets de désapprobation à son encontre, lors de son départ de l'hôtel pour disputer le match, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse plus tôt.

Jesus a répondu à cette attaque en affirmant qu'il révélerait tout ce qui s'était passé avec Ronaldo après le match contre la Norvège, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

Ronaldo avait quitté le camp de la sélection du Portugal hier mercredi pour regagner la capitale espagnole Madrid, après une crise survenue entre lui et Jesus, en raison de sa non-participation au match contre la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

La star portugaise a pris sa décision de partir quelques heures après les déclarations de Jorge Jesus, dans lesquelles il a affirmé qu'il était le seul maître des décisions au sein de la sélection, reconnaissant avoir manqué à sa promesse faite au « Don » de participer à une partie du dernier match contre la Norvège.