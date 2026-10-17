Carlos Espí est arrivé au Real Madrid dans le cadre d'un transfert éclair, après que le départ de Gonzalo García à Fulham a laissé un vide en attaque, un secteur où les contours du onze de départ apparaissent pourtant parfaitement établis.

Selon le quotidien espagnol Marca, Juni Calafat, le responsable du recrutement, avait mis trois noms sur la table avant que le choix ne se porte sur Carlos Espí, l'attaquant de grande taille qui a sauvé Levante grâce à ses 11 buts, dont 10 inscrits à partir du mois de février, lorsque chaque match était une finale pour son équipe.

Plus de deux mois après le coup d'envoi de la saison, Espí n'a pas débuté le moindre match, ne disputant que 38 minutes sur les 900 jouées par le Real Madrid. Sa plus longue apparition s'est limitée à 10 minutes, face à l'Espanyol lors de la première journée de Liga. Et pourtant, le jeune attaquant figure parmi les joueurs les plus marquants de la saison dans l'effectif de l'entraîneur José Mourinho.

La raison est simple : Espí est parvenu à inscrire trois buts durant les quelques minutes qui lui ont été accordées, un total que seul Kylian Mbappé, auteur de neuf réalisations, dépasse au sein de l'équipe.

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Avec seulement 29 ballons touchés, Espí a marqué trois buts et offert à son équipe deux victoires en Liga, face à l'Espanyol et Elche. Il a également changé la physionomie du match à Rome en signant le troisième but du Real Madrid, portant le score à 3-2.

La présence d'Espí dans l'effectif du Real Madrid donne au club une solution offensive dont il avait besoin, un profil qui a toujours occupé une place de choix dans l'histoire de la maison blanche : celui de l'avant-centre pur, spécialiste de la finition en une touche.

Parmi ses trois buts, ceux inscrits contre Elche et à Rome l'ont été d'une seule touche de balle, tandis qu'il lui en a fallu trois au stade de Cornellà pour contrôler le ballon et le placer hors de portée du gardien Dmitrović.

Mourinho se montre pleinement satisfait du rendement d'Espí depuis leur première rencontre, mais il sait que son plan offensif repose sur Mbappé en pointe.

Ce choix ne nécessite pas de longues explications, tant l'international français enchaîne les buts. Ce qui frappe davantage, c'est le faible temps de jeu accordé à Espí, puisque seul Endrick, avec 35 minutes, affiche un total inférieur au sien.

Le Brésilien a malgré tout bénéficié d'une demi-heure complète à Rome, soit trois fois plus de minutes qu'Espí lors de la rencontre où il est resté le plus longtemps sur le terrain.

Cinq minutes au Bernabéu

Avec un rendement que personne n'approche, soit un but toutes les treize minutes à peine, Espí contraint Mourinho à repenser la gestion de ses options offensives et la répartition du temps de jeu entre ses joueurs. D'un côté, il y a la gourmandise devant le but de Mbappé, l'une des grandes vedettes de l'équipe, qui, de par son statut, accumule les minutes même dans les matchs dont le sort est déjà scellé.

De l'autre, se distingue un attaquant qui marque chaque fois qu'il reçoit une occasion de jouer, même limitée à quelques minutes.

Mbappé est l'une des figures emblématiques du Real Madrid, bien plus qu'un simple joueur de l'effectif. Mais Espí a mérité que le public du stade Santiago-Bernabéu réclame pour lui davantage de temps de jeu, lui dont l'unique apparition dans la capitale espagnole s'est limitée à quatre minutes, face à la Real Sociedad.

Les supporters du Real Madrid sont désormais en droit de réclamer de voir Espí évoluer sur la pelouse de leur stade, après qu'il a démontré sa capacité à marquer. Il est devenu naturel que le public espère assister à ses buts lors des rencontres disputées au stade Santiago-Bernabéu.

Le match contre Séville, qui marque le début de la longue suspension de Vinicius, et qui précède le rendez-vous attendu face à Leipzig en Ligue des champions, ouvre la porte à Espí et Endrick pour revendiquer un rôle plus important dans l'équipe.

La décision reste entre les mains de Mourinho, qui devra déterminer comment les faire entrer, à quel moment et combien de minutes accorder à chacun.







