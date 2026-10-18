Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Malgré sa forme et ses prestations éclatantes en sélection : pourquoi Mourinho s'obstine-t-il à écarter Ibrahim Diaz ?

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
B. Diaz
J. Mourinho
Maroc
Espagne
Maroc
Portugal

Absent de la composition de son équipe pour affronter le Séville FC

Un rapport de presse espagnol s'est interrogé, ce dimanche, sur la raison de la mise à l'écart du Marocain Brahim Díaz de la composition du Real Madrid ces derniers temps, malgré sa disponibilité.

Brahim Díaz n'est apparu que lors de 3 matches de Liga cette saison, pour un total de 99 minutes de jeu, sans marquer ni délivrer de passe décisive, en plus de sa participation à la rencontre face à l'Inter Milan en Ligue des champions, durant 79 minutes, au cours desquelles il a réussi à être passeur décisif sur un but.

José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter Séville en Liga, une liste dont le nom de Brahim Díaz était absent, celui-ci continuant de prendre place sur le banc des remplaçants.


De son côté, le journal « AS » a commenté cette composition en ces termes : « Depuis sa prestation remarquée face à l'Inter, Díaz n'a joué que 22 minutes en cinq matches. Il souffre toujours de douleurs musculaires, mais celles-ci ne l'empêchent pas de jouer, et il est disponible pour Mourinho. »

Et d'ajouter : « Il a joué avec le Maroc lors de la dernière trêve internationale et a marqué un but. Ce soir, il était de nouveau sur le banc des remplaçants. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google