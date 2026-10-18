Un rapport de presse espagnol s'est interrogé, ce dimanche, sur la raison de la mise à l'écart du Marocain Brahim Díaz de la composition du Real Madrid ces derniers temps, malgré sa disponibilité.

Brahim Díaz n'est apparu que lors de 3 matches de Liga cette saison, pour un total de 99 minutes de jeu, sans marquer ni délivrer de passe décisive, en plus de sa participation à la rencontre face à l'Inter Milan en Ligue des champions, durant 79 minutes, au cours desquelles il a réussi à être passeur décisif sur un but.

José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter Séville en Liga, une liste dont le nom de Brahim Díaz était absent, celui-ci continuant de prendre place sur le banc des remplaçants.



De son côté, le journal « AS » a commenté cette composition en ces termes : « Depuis sa prestation remarquée face à l'Inter, Díaz n'a joué que 22 minutes en cinq matches. Il souffre toujours de douleurs musculaires, mais celles-ci ne l'empêchent pas de jouer, et il est disponible pour Mourinho. »

Et d'ajouter : « Il a joué avec le Maroc lors de la dernière trêve internationale et a marqué un but. Ce soir, il était de nouveau sur le banc des remplaçants. »