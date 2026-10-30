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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Malgré le racisme et les échanges d'accusations : Mbappé récolte un vote inattendu dans la course au Ballon d'Or

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L'attaquant français a pris la deuxième place derrière Harry Kane.

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Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a été la cible de propos racistes de la part de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla l'été dernier, mais il a tout de même obtenu la voix du représentant du Paraguay au sein du jury du Ballon d'Or 2026, ce dernier l'ayant placé en première position, selon le journal français « L'Équipe ».

Le journaliste Rubén Darío Da Rosa, représentant des réseaux « Tigo Sports » et « Telefuturo », a fait partie des 23 votants ayant choisi Mbappé en première position.

Les Espagnols Rodri et Lamine Yamal ont occupé les deuxième et troisième places parmi les choix de Da Rosa, tandis qu'il a placé l'Anglais Harry Kane, lauréat du trophée, en sixième position.

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Ce vote est intervenu quelques mois après la confrontation tendue entre la France et le Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l'équipe de France sur le score d'un but à zéro, inscrit par Mbappé sur penalty.

Après le match, le capitaine de l'équipe de France avait été la cible de propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, à qui Mbappé avait répondu en la qualifiant de « femme méprisable et indigne de sa fonction ».

La Fédération française de football avait déposé une plainte à la suite de l'incident, ce qui avait conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête sur ces propos.

La liste des dix meilleurs joueurs établie par le représentant du Paraguay comprenait d'autres Français, à savoir Michael Olise, qu'il a placé en cinquième position, et Ousmane Dembélé, classé en huitième position.

Cent journalistes spécialisés participent au vote du Ballon d'Or, chacun choisissant les dix meilleurs joueurs, selon un système qui attribue 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et un point.

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