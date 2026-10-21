Malgré la lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 en Ligue des champions, Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a refusé de se laisser gagner par le pessimisme, affichant son optimisme et sa confiance dans la capacité de son équipe à rectifier le tir, dans un message de défi clair à l'adresse de ses détracteurs qui pourraient voir dans cette défaite le signe de la difficulté à jouer les titres cette saison.

Le technicien allemand a adressé un message marquant concernant la course aux trophées, affirmant qu'une défaite dans un grand choc en début de saison ne signifie pas la fin des ambitions, déclarant : « Les titres ne se jouent pas en octobre, la Ligue des champions se jouera en juin. »

Flick n'a pas ignoré les erreurs commises par ses joueurs face à la formation française, mais il a dans le même temps insisté sur la nécessité de regarder les aspects positifs apparus au cours de la rencontre, plutôt que de réduire la performance au résultat final.

L'entraîneur du Barça a déclaré en conférence de presse après la rencontre : « Nous devons analyser le match, mais j'ai vu des choses très bonnes, et d'autres que nous devons développer. Je ne veux pas être négatif, car je suis optimiste. Ce fut une bonne expérience, et nous devons analyser ce que nous pouvons améliorer. »

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Flick a reconnu que le Barça avait perdu une partie de son équilibre dans les dernières minutes, après que le score fut passé à 3-2, ce qui a offert au Paris Saint-Germain l'occasion d'exploiter les espaces et de porter l'écart à deux buts.

Les erreurs défensives sous le microscope

Le technicien allemand est conscient qu'encaisser quatre buts impose une révision de la performance défensive, notamment pour ce qui est du placement et des distances entre les joueurs, des détails qui peuvent coûter cher à l'équipe face aux grands concurrents.

Flick a expliqué que le Barça avait besoin de jouer avec plus de calme et d'améliorer la cohésion entre ses lignes, déclarant : « Nous devons jouer avec calme, mieux nous placer et préserver la cohésion entre les joueurs. Nous ne devons pas laisser de grandes distances entre nous, et devons être plus clairs sur ce que nous voulons faire. »

En revanche, l'entraîneur a salué le niveau de Joan García, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, malgré les quatre buts encaissés par ses filets, et il a également souligné que son équipe s'était créé des occasions qu'elle aurait pu mieux exploiter.

Le Barça se prépare à affronter le Real Madrid, dimanche prochain, dans le Clásico de la Liga, ce qui signifie que l'équipe est appelée à effacer rapidement les traces de la défaite face à Paris.