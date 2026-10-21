Malgré la lourde défaite face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 en Ligue des champions, Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a refusé de céder au pessimisme ambiant, restant attaché à l'optimisme et à la capacité de son équipe à redresser la barre, dans un message de défi clairement adressé à ses détracteurs, qui pourraient voir dans cette défaite un signe de la difficulté à jouer les titres cette saison.









Le technicien allemand a délivré un message marquant au sujet de la course aux titres, soulignant que perdre un grand rendez-vous en début de saison ne signe pas la fin des ambitions : « Les titres ne se décident pas en octobre, la Ligue des champions se décidera en juin. »

Flick n'a pas ignoré les erreurs commises par ses joueurs face à l'équipe française, mais il a insisté dans le même temps sur la nécessité de regarder les aspects positifs apparus au cours de la rencontre, plutôt que de réduire la performance au résultat final.

L'entraîneur du Barça a déclaré en conférence de presse à l'issue du match : « Nous devons analyser la rencontre, mais j'ai vu de très bonnes choses, et d'autres que nous devons améliorer. Je ne veux pas être négatif, je suis optimiste. C'était une bonne expérience, et nous devons analyser ce que nous pouvons améliorer. »

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Flick a reconnu que le Barça avait perdu une partie de son équilibre dans les dernières minutes, après que le score fut passé à 3-2, ce qui a offert au Paris Saint-Germain l'occasion d'exploiter les espaces et de porter l'écart à deux buts.

Les erreurs défensives au microscope

Le technicien allemand est conscient qu'encaisser quatre buts impose une révision de la performance défensive, en particulier pour ce qui concerne le placement et les distances entre les joueurs, des détails qui peuvent coûter cher à l'équipe face aux grands adversaires.

Flick a expliqué que le Barça avait besoin de jouer avec plus de calme et d'améliorer la cohésion entre ses lignes : « Nous devons jouer avec calme, mieux nous placer et préserver la cohésion entre les joueurs. Nous ne devons pas laisser de grands espaces entre nous, et nous devons être plus clairs sur ce que nous voulons faire. »

En revanche, l'entraîneur a salué le niveau de Joan García, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, malgré les quatre buts encaissés, et il a souligné que son équipe s'était créé des occasions qu'elle aurait pu mieux exploiter.

Le Barça se prépare à affronter le Real Madrid, dimanche prochain, dans le Clasico de Liga, ce qui signifie que l'équipe est appelée à effacer rapidement les traces de la défaite face à Paris.