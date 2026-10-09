La Ligue de football espagnole a annoncé la désignation de l'arbitre international Jesús Gil Manzano pour diriger le match entre le Barça et Getafe, prévu demain samedi en soirée dans le cadre de la Liga, au stade Spotify Camp Nou, tandis que Daniel Trujillo assurera le rôle d'arbitre assistant vidéo (VAR).

Selon le journal « Mundo Deportivo », la désignation de Gil Manzano ravive un souvenir désagréable pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, puisque c'est ce même arbitre qui lui avait brandi un carton rouge lors de la dernière rencontre qu'il avait dirigée pour le Barça à domicile face à Gérone, qui s'était soldée par une victoire du club catalan sur le score de 2-1 il y a près d'un an.

Quant à Trujillo, qui gérera la technologie vidéo lors du prochain match, il était l'arbitre VAR lors du dernier derby de Madrid entre l'Atlético et le Real Madrid, qui s'était terminé par une victoire des Rojiblancos 2-0.

Le rapport a estimé que le fait de lui confier à nouveau cette mission indique que la commission technique des arbitres ne considère pas qu'il ait commis une erreur grave lors de cette rencontre.

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Le derby de la capitale avait été marqué par des faits d'arbitrage retentissants, le Real Madrid ayant exprimé après le match ses plaintes concernant plusieurs actions, notamment la non-expulsion de Cristian Romero et de Kang-in Lee, le duo de l'Atlético.

La commission des arbitres avait alors reconnu l'erreur de l'arbitre central Ortiz Arias sur l'action impliquant Kang-in Lee, confirmant qu'il méritait d'être expulsé en raison de son intervention violente sur Fede Valverde, tout en indiquant que l'arbitre assistant vidéo aurait dû intervenir.

La quatrième rencontre de Gil Manzano cette saison

Le match entre le Barça et Getafe sera la quatrième rencontre dirigée par Gil Manzano en Liga lors de la saison en cours, et représente également sa première apparition dans un match du club catalan cette saison.

L'arbitre espagnol a déjà dirigé 45 matchs du Barça en première division, faisant du club catalan le deuxième club dont il a le plus arbitré les matchs, derrière le Real Madrid, dont il a dirigé 58 rencontres.

Au cours des 45 matchs qu'il a dirigés pour le Barça, l'équipe a décroché 28 victoires, pour 8 nuls et 9 défaites.

La dernière défaite du Barça sous la direction de Gil Manzano remonte à janvier dernier, face à la Real Sociedad sur le score de 1-2, tandis que le dernier match qu'il a dirigé pour l'équipe à domicile correspond à la victoire contre Gérone sur le même score, il y a environ un an, rencontre lors de laquelle Flick avait été expulsé.

Le bilan du Barça et de Getafe avec Manzano

En revanche, Gil Manzano a dirigé 19 matchs de Getafe en Liga, lors desquels l'équipe a obtenu 5 victoires et 3 nuls, pour 11 défaites.

Le dernier match de Getafe sous sa direction remonte à décembre dernier, lorsque l'équipe s'était inclinée à domicile face à l'Espanyol sur le score de 0-1.

Gil Manzano a déjà dirigé deux rencontres opposant le Barça à Getafe, qui se sont toutes deux soldées par une victoire du club catalan sur le score de 2-0. La première avait eu lieu lors du match retour des huitièmes de finale de la Coupe du Roi de la saison 2013-2014, tandis que la seconde s'était déroulée le 28 septembre 2019 dans le cadre de la Liga.