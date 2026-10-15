Lothar Matthäus, la légende de l'Allemagne, a critiqué Michael Olise, la star du Bayern Munich, après son expulsion lors du match contre le club norvégien de Viking, en Ligue des champions, qui s'est achevé sur un match nul 3-3.

Le Français a été expulsé pour la première fois de sa carrière lors de la rencontre de son équipe face au club norvégien de Viking, après avoir commis une faute à la 74e minute, puis avoir lancé le ballon au visage du capitaine de l'équipe adverse, Zlatko Tripic, après avoir été provoqué.

Profitant de sa supériorité numérique, l'équipe norvégienne est parvenue à égaliser à la 90e minute.

Matthäus a déclaré au journal "Bild" : "C'est inacceptable, même si l'arbitre ne l'a pas vu."

Le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection allemande est conscient que les adversaires cherchent à neutraliser un joueur influent comme Olise par le contact et la provocation, mais il estime que le Français doit apprendre à gérer ce type de situations.

L'ancienne star du Bayern a expliqué : "Bien sûr, ils essaient de sortir un joueur comme lui du match par tous les moyens possibles."

Il a toutefois refusé de blâmer Tripic pour son comportement, et s'est montré clair au sujet de l'ailier français : "J'affirme qu'Olise s'est laissé provoquer."

Matthäus a également regretté les conséquences de sa réaction : "Au final, il ne s'est pas seulement fait du mal à lui-même, il a avant tout nui à l'équipe."

Malgré les critiques, Matthäus ne pense pas qu'une sanction financière à l'encontre du joueur soit devenue nécessaire ; il voit plutôt dans ce qui s'est passé une occasion de mûrir. Il a déclaré : "C'est un processus d'apprentissage par lequel tout jeune joueur doit passer, et Olise a été suffisamment puni, il est conscient de son erreur."