Malgré la provocation de Rüdiger, Militão surprend les supporters de Valence avec un cadeau inattendu

Le match entre le Real Madrid et Valence, qui s'est soldé par une large victoire de la Maison Blanche, a été le théâtre de plusieurs scènes de tension sur le terrain, mais cela ne s'est pas arrêté là, puisque les événements se sont étendus en dehors de la pelouse, et ne se sont pas limités à l'altercation survenue dans le tunnel des vestiaires pendant la mi-temps.

Selon le journal espagnol « Marca », Antonio Rüdiger a provoqué la colère de deux supporters de Valence situés derrière le banc de touche du Real Madrid, après avoir quitté le banc pour célébrer avec enthousiasme le but de son coéquipier Arda Güler, qui avait donné à ce moment-là l'avantage à l'équipe madrilène sur le score de 2-0 au stade de Mestalla.

Les deux supporters se sont empressés d'adresser des critiques à Rüdiger en raison de sa manière de célébrer, tandis que le défenseur allemand tentait d'imiter la célébration de Cristiano Ronaldo, dans une scène qui a paru plutôt amusante.

Dans une autre séquence du match, Rüdiger et Éder Militão ont quitté le banc pour contester l'une des décisions de l'arbitre assistant, et lorsqu'ils sont retournés à leurs places, ces mêmes supporters leur ont fait un geste déplacé, leur demandant de s'asseoir de manière peu amicale.

Mais la surprise est venue après la fin du match, lorsque ces mêmes supporters ont demandé à Militão d'obtenir son maillot d'échauffement. Le défenseur brésilien a répondu sans hésiter, se dirigeant vers la zone où ils se trouvaient, avant de retirer son maillot et de le leur offrir.

Les deux supporters ont accueilli ce geste de Militão avec une grande joie et lui ont répondu en posant leurs mains sur leur cœur en signe de gratitude envers le joueur du Real Madrid.

Après que la vidéo s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, un utilisateur a publié la photo des supporters et a commenté en s'interrogeant : « Ne sont-ce pas ces deux mêmes personnes qui avaient adressé toutes sortes de critiques à Antonio pendant sa célébration du but ? »

C'est alors que Militão est intervenu pour répondre au commentaire en déclarant : « Oui, il ne faut pas vivre dans la rancune. »

Le geste du défenseur brésilien a constitué une marque de sympathie qui a mis un terme à une nouvelle visite marquée par l'intensité et la tension pour le Real Madrid dans la ville de Valence.