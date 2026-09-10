Malgré la promesse de Mourinho, le spectre d'un départ en janvier plane sur une star du Real Madrid

Un rapport de presse a révélé qu'une star du Real Madrid pourrait bientôt quitter le club lors du prochain mercato hivernal, l'entraîneur portugais José Mourinho ne comptant pas sur lui et disposant de nombreuses autres options à son poste.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Mourinho fait face à une tâche difficile pour prendre certaines décisions, compte tenu de l'effectif rempli de stars et de joueurs de talent à sa disposition.

Cela s'applique particulièrement à la ligne d'attaque. Cet été, Mourinho a autorisé Gonzalo García à rejoindre Fulham. Il l'avait d'abord conservé, séduit par son niveau durant la préparation de la saison. Mais il l'a finalement laissé partir et a demandé au Real Madrid de recruter un attaquant à la manière de Joselu, c'est-à-dire un remplaçant redoutable capable de marquer des buts.

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Le Real Madrid lui a ainsi présenté Carlos Espí. Cela n'a pas convenu au Brésilien Endrick, qui s'est retrouvé face à un nouveau concurrent.

Beaucoup ont même pensé que le Brésilien, de retour à Madrid après six mois relativement bons en prêt à Lyon (8 buts, 8 passes décisives en 21 matchs), serait de nouveau prêté.

Mais José Mourinho a refusé. Il a expliqué à Endrick qu'il comptait sur lui pour jouer en attaque ou sur l'aile droite. Le problème est que la concurrence est féroce, et il est peu probable que le joueur de 20 ans obtienne un temps de jeu suffisant.

En attaque, Kylian Mbappé (27 ans, 5 buts en 5 matchs) est considéré comme le premier choix incontesté aux yeux du staff technique. Carlos Espí (21 ans, un but en 4 matchs) est en passe de devenir son remplaçant.

Quant au poste d'ailier droit, l'international brésilien a également de quoi s'inquiéter. Si l'on écarte Rodrygo (25 ans), qui est encore en convalescence, Endrick devra rivaliser avec Yan Diomandé, acheté pour 140 millions d'euros (bonus compris), et Brahim Díaz (27 ans, une passe décisive en 3 matchs).

Il ne faut pas non plus oublier Arda Güler (21 ans, un but et une passe décisive en 4 matchs), qui a déjà évolué à ce poste.

En d'autres termes, l'attaquant brésilien devra se battre pour obtenir du temps de jeu. Il devra également faire ses preuves rapidement.

Jusqu'à présent, il n'a pu disputer aucun match officiel cette saison. Il a en effet subi une blessure musculaire qui l'a empêché de débuter la nouvelle saison à temps.





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Lundi, José Mourinho a fait le point : « Demain (mardi), il pourra peut-être jouer 5 ou 10 minutes au maximum. C'est tout. Il s'est entraîné avec l'équipe pour la première fois hier. Il n'a plus joué depuis... Budapest ou l'Autriche, lors d'un match amical. Il n'est pas suffisamment en forme pour plus de 5 à 10 minutes. »

Il a poursuivi : « Mais comme il y a plusieurs places vacantes sur le banc, il est là. Et peut-être qu'il jouera 5 minutes. C'est un joueur offensif, et il jouera au poste d'avant-centre. Rassurez-vous, il ne sera ni latéral ni défenseur central. Il sera attaquant. »

Lors du match du Real Madrid contre l'Inter, le joueur né en 2006 est resté cloué sur le banc, et bien qu'il n'ait pas encore montré tout son potentiel, le Brésilien aura quelques opportunités.

Interrogée par le journal « The Athletic », une source proche du Real Madrid a expliqué que le club merengue faisait preuve de prudence concernant son retour afin d'éviter toute rechute, déclarant : « Il a confiance en lui parce que Mourinho lui a dit qu'il serait un joueur important et qu'il aurait suffisamment de temps de jeu. »

Mais cela ne rassure pas le camp d'Endrick. « The Athletic » révèle que certains proches de l'attaquant « doutent de la continuité de sa participation, raison pour laquelle une évaluation sera menée avant le mercato hivernal ».

En effet, le journal anglais indique que le Real Madrid réévaluera sa situation en janvier et qu'un nouveau prêt est tout à fait envisageable. Cela constitue une pression sur le joueur, qui sait que son club n'exclut pas cette option.

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