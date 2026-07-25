Malgré la présence de Mbappé et Vinicius, Mourinho s'accroche à une cible de City et d'Arsenal

Des rapports de presse ont révélé, ce samedi matin, l'intervention du Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, dans le dossier de l'Ivoirien Yan Diomandé, vedette du Leipzig allemand, pressenti pour porter le maillot des « Merengues » au cours de l'été en cours.

Le Real avait présenté une première offre de 90 millions d'euros, assortie de 10 millions de bonus, qui a été refusée par le club allemand, d'autant plus que le joueur suscite un vif intérêt de la part de plusieurs clubs européens. Suivez les détails

Le journaliste italien Fabrizio Romano a rapporté que Manchester City et Arsenal ont pris contact avec Diomandé au cours des derniers jours, mais que le joueur ne s'est pas montré disposé à porter le maillot de l'un ou de l'autre.

Le spécialiste des transferts dans le football a précisé que Mourinho est intervenu fortement dans le dossier, après avoir donné le feu vert à la direction pour intensifier les négociations en vue du recrutement du joueur, et ce malgré le refus de la première offre.









Et malgré la présence de noms aussi importants que le duo brésilien Vinicius Junior et Rodrygo, ainsi que le Français Kylian Mbappé, en plus du Marocain Brahim Diaz, l'entraîneur portugais estime que la ligne d'attaque a besoin de davantage de vitesse et de dynamisme, et il a trouvé son bonheur avec l'ailier ivoirien.

Il convient de rappeler que Liverpool avait présenté la même première offre que le Real Madrid, laquelle a été refusée, au milieu de rapports faisant état d'un accord entre le joueur et le Paris Saint-Germain, mais jusqu'à présent ce dernier n'est apparu dans le tableau sous aucune forme officielle.