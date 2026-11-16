Malgré des résultats décevants, l'Allemagne refuse de toucher à un cheveu de Klopp

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Les débuts de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande n'ont pas été idéaux sur le plan comptable : l'équipe pointe à la troisième place de son groupe avant le rendez-vous décisif de ce lundi face aux Pays-Bas en Ligue des nations. Pourtant, le technicien chevronné n'essuie aucune tempête de critiques dans son pays. Il bénéficie au contraire d'un soutien médiatique évident, grâce à sa personnalité et à sa manière de communiquer, mais aussi au pari fait sur son nouveau projet de reconstruction de la sélection allemande.

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Si une élimination précoce en Ligue des nations reste une possibilité bien réelle, l'ambiance en Allemagne ne reflète pas l'inquiétude que pourrait susciter la baisse des résultats. L'attention se porte davantage sur les changements que Klopp a commencé à mettre en œuvre depuis sa prise de fonctions et sur sa volonté de bâtir un nouveau groupe capable de rendre à la Mannschaft son rang, selon « Foot Mercato ».

Le technicien allemand a décidé de procéder à de larges changements dans sa liste, en convoquant 44 joueurs lors de la première trêve internationale, avant de réduire ce nombre à 24 pour le rassemblement actuel. L'objectif : passer en revue le plus grand nombre possible d'éléments disponibles et offrir aux jeunes talents l'occasion de faire leurs preuves.

Les débuts n'ont pas apporté les résultats escomptés. La sélection allemande a concédé une défaite surprise à domicile face à la Grèce, avant de se contenter d'un match nul au retour, se retrouvant ainsi distancée au classement du groupe (troisième avec 8 points). Quant au style de jeu que Klopp veut instaurer, connu pour son football offensif intense, il lui faut encore du temps pour se dessiner clairement.

Certains signaux positifs plaident toutefois en faveur du projet du nouveau sélectionneur, à commencer par le rayonnement remarquable de Florian Wirtz en sélection, ainsi que l'émergence de plusieurs nouveaux visages à un bon niveau, comme les ailiers Gruda et Scherhant ou le latéral Treu, qui ont profité de la politique de Klopp consistant à élargir l'éventail des choix et à donner leur chance aux jeunes joueurs.

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Par ailleurs, l'entraîneur n'a pas pu compter sur tous ses cadres lors de la première trêve internationale, privé de joueurs influents comme Kai Havertz et Nico Schlotterbeck, ce qui offre au staff technique quelques circonstances atténuantes pour expliquer que le visage de la sélection ne soit pas encore abouti.

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Dans ce contexte, Julian Jasch, journaliste pour le site « Fussball Transfers », a évoqué le soutien dont bénéficie Klopp en Allemagne : « Honnêtement, je ne vois aucun point négatif ni rien à reprocher à Klopp pour l'instant. Il est évidemment trop tôt pour parler de son influence sur le style de jeu, mais sa communication est bien meilleure que celle de Nagelsmann. »

Le journaliste allemand a ajouté que la convocation de 44 joueurs lors des premiers matchs avait été une décision importante pour donner leur chance aux jeunes talents, soulignant que cette politique commençait à porter ses fruits, notamment avec Treu et Scherhant, qui ont livré des signaux encourageants lors de leurs apparitions en sélection.

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L'admiration des médias allemands pour Klopp ne se limite pas à ses choix techniques. Sa personnalité et sa présence face à la presse suscitent un vif intérêt : l'ancien entraîneur de Liverpool a l'habitude d'aborder les conférences de presse avec un mélange de franchise et d'humour, ce qui lui a permis de gagner une certaine confiance auprès des journalistes et des supporters, même lorsque les résultats ne suivent pas.

Sa dernière conférence de presse en a été une parfaite illustration. Klopp a usé de l'ironie pour faire retomber la pression avant le choc face aux Pays-Bas, et a également lancé une pique à Gianni Infantino, président de la FIFA , une scène fidèle à sa personnalité et à sa capacité à transformer un climat tendu en moments de bonne humeur.

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Mais derrière cette légèreté, Klopp semble surtout concentré sur le travail qui l'attend avec la sélection allemande, loin des résultats du moment et des comparaisons prématurées. Il a ainsi insisté sur l'importance de ce qu'a accompli le staff ces derniers temps : « Le travail que nous avons accompli à présent passe avant tout le reste. »

Ces déclarations interviennent avant le test le plus important pour Klopp en ce début de mandat, lorsque l'Allemagne affrontera les Pays-Bas dans un match capital pour les calculs du groupe. Un nouveau faux pas pourrait en effet priver la Mannschaft des quarts de finale de la Ligue des nations.

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Entre la pression des résultats et la confiance des médias allemands, Klopp cherche à obtenir le temps nécessaire pour mettre en œuvre ses idées, fort de son immense vécu d'entraîneur et d'une personnalité largement appréciée dans son pays. Mais le choc face aux Pays-Bas sera une occasion importante de montrer que l'admiration suscitée par sa personnalité peut peu à peu se traduire en résultats positifs sur le terrain.