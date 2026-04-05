Maldini à propos de la catastrophe de la Coupe du monde : « Un échec total… Ce n'est plus l'Italie »

Paolo Maldini, légende du football italien et du club de Milan, a exprimé sa grande douleur et sa profonde inquiétude face à l'absence persistante des « Azzurri » des phases finales de la Coupe du monde, pour la troisième fois consécutive (2018, 2022 et 2026), qualifiant la situation actuelle d'effondrement historique.

« L'Italie, c'est un échec total... L'absence à trois Coupes du monde consécutives, c'est un échec total... Je ne vois plus la volonté qui existait auparavant », a déclaré Maldini dans des propos rapportés par le site « Pianeta Milan », spécialisé dans l'actualité des Rossoneri.

Il a ajouté : « Quand on porte le maillot de l'équipe nationale italienne, cela ne signifie pas simplement jouer... Cela signifie porter en soi l'histoire, la responsabilité et la fierté. »

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Maldini a poursuivi : « Une absence à une Coupe du monde, c’est un avertissement ; deux absences, c’est une crise ; mais trois d’affilée… c’est un échec total. »

Il a également établi une comparaison sévère entre sa génération et celle d'aujourd'hui, expliquant : « À mon époque, l'esprit d'équipe était primordial... La discipline, le sacrifice et le respect du maillot étaient indispensables... Mais quand la fierté, la responsabilité et l'identité font défaut... ce n'est plus l'Italie. »

Les « Azzurri » ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, prévue l'été prochain au Canada, aux États-Unis et au Mexique, après leur défaite aux tirs au but face à