Maladie ou rébellion ? Álvarez continue d'alimenter la polémique à l'Atlético Madrid

Les rebondissements de l'histoire de Julian Alvarez se poursuivent, l'attaquant ayant manqué pour le deuxième jour consécutif l'entraînement de son équipe de l'Atlético Madrid, invoquant la « maladie ».

Alvarez était absent de l'entraînement de l'Atlético Madrid hier, mercredi, deux jours après le repos accordé aux joueurs des Rojiblancos.

L'Atlético Madrid a débuté son parcours en Liga par une victoire face à Málaga (2-0), puis un match nul (2-2) contre Villarreal, au stade Metropolitano.

Alvarez est entré en jeu comme remplaçant à la 66e minute de la rencontre entre l'Atlético Madrid et Villarreal, et a été accueilli par des sifflets de la part des supporters de son club.

L'absence d'Alvarez à l'entraînement des Colchoneros accroît les spéculations autour de son avenir, qui sera fixé le 1er septembre prochain, dès la fermeture du marché des transferts, une fois connu l'endroit où il évoluera cette saison.

Alvarez avait fait part de son souhait de quitter l'Atlético Madrid lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, ce qui avait provoqué le mécontentement du club madrilène.

Le Barça constitue la priorité de l'attaquant argentin, le club catalan affichant un grand désir de le recruter, mais de l'autre côté, l'Atlético Madrid tient toujours à ses services et refuse de le vendre aux Blaugrana.

De son côté, le journal espagnol « Marca » a indiqué qu'à l'approche de la clôture de la période des transferts estivaux, dans six jours seulement, l'intérêt d'Arsenal pour le joueur représente une solution possible à ce casse-tête.

L'Atlético Madrid se prépare actuellement à disputer son troisième match en Liga face à Séville samedi prochain, au stade Sánchez Pizjuán, et la participation de Julian demeure incertaine, après son absence à l'entraînement pour le deuxième jour consécutif.

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