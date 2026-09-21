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Makélélé reconnaît : le Real Madrid est faible, ne faites pas de l'arbitre un bouc émissaire

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
C. Makelele
Espagne
France

La légende du Real Madrid se confie à son public

Les critiques ont plu sur le Real Madrid après la défaite dans le derby de la capitale face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, au milieu de propos évoquant une crise qui dépasse les décisions arbitrales ayant provoqué la colère des joueurs et des supporters du club merengue.

Claude Makélélé, ancien joueur du Real Madrid, a figuré parmi les principaux critiques de la prestation de l'équipe, après avoir adressé un message direct aux joueurs du club et à leur entraîneur José Mourinho, affirmant que la recherche des erreurs d'arbitrage ne devait pas détourner l'attention des problèmes présents sur le terrain.

Le journal AS a rapporté les déclarations de Makélélé, qui a refusé de considérer l'arbitre comme la principale raison du recul du Real Madrid, insistant sur le fait que l'équipe souffre d'un manque d'entente et d'idées claires.

Makélélé a déclaré : « Ne cherchez pas à faire des arbitres des boucs émissaires. Il n'y a pas d'entente entre les joueurs, ni entre les joueurs et l'entraîneur. Mourinho a besoin de leur parler. »

L'ancien milieu de terrain français a ajouté : « L'équipe est faible, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien du tout. Rien, rien, rien. Nous devons leur demander de donner davantage. »

Makélélé estime que le problème du Real Madrid ne concerne pas une seule décision arbitrale ni un ensemble d'erreurs qu'a connues le derby, mais bien ce que l'équipe elle-même propose sur le terrain, soulignant l'absence d'idées et de plans lui permettant d'imposer son style.

Makélélé a conclu ses propos par un message clair, après avoir insisté sur la nécessité de regarder la prestation de l'équipe plutôt que de se concentrer sur l'arbitre, déclarant : « Le problème n'est pas l'arbitre, il y a une carence évidente dans l'équipe, et il n'y a ni idées ni plans clairs sur le terrain. »

Les déclarations de l'ancien joueur du Real Madrid interviennent au moment où l'équipe entame la trêve internationale après la défaite dans le derby, au milieu de critiques croissantes à l'égard de la prestation de l'équipe sous la direction de Mourinho, alors que le Barça occupe le sommet du classement avec six points d'avance sur le club merengue.

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