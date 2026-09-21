Les critiques ont plu sur le Real Madrid après la défaite dans le derby de la capitale face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, au milieu de propos évoquant une crise qui dépasse les décisions arbitrales ayant provoqué la colère des joueurs et des supporters du club merengue.

Claude Makélélé, ancien joueur du Real Madrid, a figuré parmi les principaux critiques de la prestation de l'équipe, après avoir adressé un message direct aux joueurs du club et à leur entraîneur José Mourinho, affirmant que la recherche des erreurs d'arbitrage ne devait pas détourner l'attention des problèmes présents sur le terrain.

Le journal AS a rapporté les déclarations de Makélélé, qui a refusé de considérer l'arbitre comme la principale raison du recul du Real Madrid, insistant sur le fait que l'équipe souffre d'un manque d'entente et d'idées claires.

Makélélé a déclaré : « Ne cherchez pas à faire des arbitres des boucs émissaires. Il n'y a pas d'entente entre les joueurs, ni entre les joueurs et l'entraîneur. Mourinho a besoin de leur parler. »

L'ancien milieu de terrain français a ajouté : « L'équipe est faible, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien du tout. Rien, rien, rien. Nous devons leur demander de donner davantage. »

Makélélé estime que le problème du Real Madrid ne concerne pas une seule décision arbitrale ni un ensemble d'erreurs qu'a connues le derby, mais bien ce que l'équipe elle-même propose sur le terrain, soulignant l'absence d'idées et de plans lui permettant d'imposer son style.

Makélélé a conclu ses propos par un message clair, après avoir insisté sur la nécessité de regarder la prestation de l'équipe plutôt que de se concentrer sur l'arbitre, déclarant : « Le problème n'est pas l'arbitre, il y a une carence évidente dans l'équipe, et il n'y a ni idées ni plans clairs sur le terrain. »

Les déclarations de l'ancien joueur du Real Madrid interviennent au moment où l'équipe entame la trêve internationale après la défaite dans le derby, au milieu de critiques croissantes à l'égard de la prestation de l'équipe sous la direction de Mourinho, alors que le Barça occupe le sommet du classement avec six points d'avance sur le club merengue.