Maarten Wijffels, journaliste à l’Algemeen Dagblad, a critiqué sur X ses collègues Mike Verweij et Steven Kooijman, qui travaillent pour De Telegraaf.

Selon Wijffels, le quotidien amstellodamois aurait orchestré une véritable « candidature ouverte » de l’international néerlandais Georginio Wijnaldum.

Le sélectionneur Ronald Koeman l’a confirmé dimanche soir sur le plateau de Studio Voetbal : Wijnaldum, qui évolue désormais à Al-Ettifaq, n’entre plus dans ses plans pour la Coupe du monde.

Peu après, Wijffels a réagi sur X : « Imaginez : interviewer Wijnaldum et lui faire passer une sorte de candidature ouverte pour le Mondial, alors qu’il était clair depuis longtemps qu’il n’était plus une option. Koeman vient de le confirmer à la télévision. »

Le 25 avril, De Telegraaf avait publié un entretien avec le joueur, dans lequel il affichait clairement son ambition de participer à la Coupe du monde cet été ; entretien signé Mike Verweij et Steven Kooijman.

Sur X, on a immédiatement reproché à Wijffels un manque de collégialité. Le journaliste a riposté : « Pourquoi tout le monde trouve-t-il normal de continuer à ressasser des choses qui sont claires depuis longtemps ? C’est pareil avec Jordy Clasie et ces questions incessantes sur l’équipe nationale. »

Pour étayer son propos, Wijffels livre son raisonnement : « Tout dépend du point de vue. Si j’étais un simple supporter ou un lecteur lambda, je voudrais que les médias me disent ce qui se passe, non pas ce que certains acteurs des médias veulent qu’il se passe. »